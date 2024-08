Desde 1999, a busca da Faculdade de Americana por transformar a vida das pessoas sempre foi baseada em três pilares: professores, que têm ótimo desempenho no mercado de trabalho; a melhor estrutura laboratorial; e um projeto pedagógico atualizado e cheio de atividades práticas. Cada vez mais, a Instituição está com o foco no aprendizado prático do aluno, diferenciando-se das faculdades que estão no mercado e que oferecem apenas aulas on-line, as quais, na maioria das vezes, impossibilitam o aluno de praticar, já que não têm a estrutura laboratorial à disposição.

Divididos por mais de 30 cursos, os alunos têm nesses pilares uma formação teórico- prática com estágios supervisionados, visitas técnicas, além das semanas de áreas, entre outros eventos e ações.

Com investimentos em estrutura de laboratórios nas mais diferentes áreas, o aluno da FAM consegue vivenciar na Instituição o que vai encontrar no mercado de trabalho.

Além da estrutura laboratorial, a alta qualidade de ensino também é resultado do papel fundamental do corpo docente. A partir da grande experiência no mercado de trabalho, os professores conseguem aliar os cases da vida real com a teoria aplicada em aula.

“Sem dúvida, a qualidade do ensino de um curso é o ponto principal para se alcançar melhores resultados. A qualidade do ensino é gerada de acordo com a titulação e capacitação do docente, infraestrutura para as aulas, visitas técnicas e aulas práticas,a gestão do curso e da Instituição. Contudo, é necessário pensar que o ensino deve estar atrelado à pesquisa, seja realizada na própria instituição com a busca de fundamentação teórica e reflexão que gera conhecimento ou na discussão dos resultados de pesquisas de ponta, mesmo as realizadas em outras instituições ou organizações. Além disso, é preciso que o ensino e a pesquisa sejam a base para a realização de atividades de extensão, ou seja, aquelas atividades realizadas pelos alunos em locais da comunidade, gerando a melhoria para a sociedade de uma forma geral. Eis, então, o tripé ensino-pesquisa-extensão”, afirma a diretora acadêmica da FAM, Celia Jussani.

Prova dessa ação conjunta entre sala de aula e ações práticas está em nossas Clínicas-escolas. Cursos como Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Direito, Pedagogia, Psicologia, Medicina Veterinária, entre outros, oferecem aos alunos a oportunidade de aprender na prática com o atendimento gratuito à comunidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Essas ações fazem parte dos caminhos percorridos pela FAM nestes 25 anos, garantindo o máximo em sua estrutura física e de pessoas para bons resultados dos alunos no mercado de trabalho.

No curso de Direito, por exemplo, o Tribunal do Júri traz a realidade da área para a faculdade. O coordenador do curso, professor Waldomiro Rizato, lembra que as práticas simuladas e os atendimentos à população são ações que mexem com o aluno. “Para os estudantes e profissionais da área do Direito, é fundamental equilibrar a teoria e a prática no desenvolvimento de suas habilidades e competências. A teoria oferece o embasamento conceitual e normativo para com- preender as leis e as instituições jurídicas, enquanto a prática proporciona a aplicação real desses conhecimentos e a oportunidade de aprimorar suas habilidades de análise e argumentação”, disse.

As notas de avaliações de ensino na Instituição comprovam o compromisso com o ensino de qualidade. Ainda assim, a vida do aluno não se resume apenas ao período que passou pelos nossos corredores, salas de aula, mas também, está presente após o término do curso. Com ações que promovem o encontro entre os formandos e os alunos já formados como, por exemplo, em aniversários dos cursos, com palestras ou em eventos específicos como o “Homecoming: de volta para casa”, que reúne ex-alunos para acompanhar shows e novidades da faculdade.

“Sempre é importante saber em que lugar nosso ex-aluno está atuando. Afinal, ele é o resultado do trabalho da Instituição com o trabalho dos professores, equipe administrativa e o próprio esforço do aluno durante toda a etapa de aprendizado. E este relacionamento entre FAM e aluno é o mais importante, afinal, é uma história que não se apaga”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Estas ações fazem com que o engajamento dos estudantes seja maior durante o processo de aprendizado nos dois, quatro ou até cinco anos de curso. E assim, a parceria entre aluno e professor faz com que os dois lados construam o conhe- cimento sobre os assuntos abordados em sala.

“Acredito que a motivação dos alunos para tornar essas experiências enriquecedoras para sua formação é o diferencial para a qualidade do ensino. O engajamento dos alunos nas atividades acadêmicas, o entendimento da sua importância enquanto cidadão, como parte da comunidade, o que pode contribuir para crescimento da sociedade, é o que faz um curso ou uma instituição ter alta qualidade”, completou Célia Jussani.

Mais notícias da cidade e região