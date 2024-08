Time Bill larga na frente no registro de candidaturas

O time do ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL) largou na frente na corrida para o registro das candidaturas de candidatos a vereador este ano.

Até esta sexta-feira, eram 105 candidatos a vereador prontos para a disputa de uma vaga na Câmara da cidade.

Esse placar de 6 a 2 na primeira semana deve dar um ânimo no grupo do ex-prefeito, que vai apostar na capacidade de organização para retirar a vantagem dos partidos que estão no governo.

Podemos, Mobiliza, PMB, Solidariedade, PSDB/Cidadania e Agir já concluíram o processo de incluir os nomes dos candidatos no DivulgaCand.

Ainda faltam os dois principais partidos do campo de apoio a Bill- PL e Republicanos.

Outros times

A Federação PT, PV e PCdoB (10 candidatos) e o Novo (1o) também concluíram a tarefa junto à Justiça Eleitoral.

O time do prefeito Leitinho Schooder (PSD) está atrás na disputa com o grupo do ex-prefeito.

Somente PRD e Avante estão com os nomes aptos nessa 1a semana de registros.

