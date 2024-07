Região receberá nova geração de casas sustentáveis

As primeiras casas sustentáveis da nova fase do Luz Para Todos chegarão à região nos próximos meses. Esta quinta-feria dia 18 será oficializada a parceria inédita entre o Grupo EcoPower e a Pura Construtora para a entrega de empreendimentos residenciais sustentáveis, que contarão com kits de energia solar já inclusos nas casas, como um benefício.

A parceria conta com os empreendimentos Pura Residencial Santa Bárbara I, II e III em Santa Bárbara D’Oeste, que estão em fase de construção, com previsão de entrega entre 2025 e 2026 e contam com 480 unidades, além do Pura Residencial Americana, que será lançado ainda neste semestre, contando com 188 unidades. Ambos podem ser adquiridos também por famílias que participam do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

Este modelo está ganhando cada vez mais apoio e popularidade.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

No dia 28 de junho, o próprio Governo Federal publicou um decreto para a criação do “Luz Para Todos Minha Casa, Minha Vida”, que destinará R$3 bilhões para a instalação de painéis fotovoltaicos no programa habitacional para as famílias. A estimativa é atender 500 mil unidades habitacionais até 2027.

Além destes empreendimentos, existem os Residenciais Jatobá e Manacá em Americana, também com kits de energia solar, frutos da parceria, ambos com 200 unidades cada.

Região com casas com 70% de economia na conta de energia

Todas as casas contam com kits de energia solar, instalados em nome dos futuros moradores, os quais incluem placas fotovoltaicas exclusivas para a geração solar em cada residência, inversores e fogões de indução. Além disso, os condomínios contam com áreas de produção de energia solar, o que permite uma economia no valor do pagamento da taxa de condomínio, com descontos nas contas de energia elétrica, por exemplo.

Essa inovação, permite que as famílias tenham economia de até 70% na conta de energia elétrica. O valor pode chegar até 90%, caso o cliente opte por utilizar produtos que são movidos à energia solar, como os disponibilizados pela EcoPower. Isso oferece uma maior qualidade de vida, além da responsabilidade socioambiental, com a redução da emissão de carbono, e também contam com diversas opções de financiamento.

Ambas empresas já estão pensando na questão da sustentabilidade do futuro. O objetivo da parceria entre EcoPower e Pura, que é pioneira na região no projeto de empreendimentos residenciais com energia solar, é proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas e um uso mais eficiente de seus recursos, substituindo gastos com aluguéis e contas de luz, em um investimento para ter sua casa própria sustentável e autossuficiente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP