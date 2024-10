Santa Bárbara tem 1º Encontro de Banjeiros este domingo (13)

O Centro de Memórias “Antonio Carlos Angolini” de Santa Bárbara d’Oeste receberá neste domingo (13) o 1º Encontro de Banjeiros pelo Projeto Samb’Ajuda. A entrada solidária é de 1 Kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições do Município.

O evento beneficente contará com a participação de talentosos banjeiros da cena local e regional, com destaques para Cris Benine (Sumaré), Marquinhos do Morro (São Paulo), Will (Holambra) e Marrom (Artur Nogueira), além dos músicos do projeto. O público também terá à disposição food trucks e Espaço Kids.

O 1º Encontro de Banjeiros da cidade e da região propõe a substituição de todos os instrumentos de corda da roda de samba por banjos, proporcionando uma sonoridade diferente e envolvente que destaca o ritmo.

Para as rodas de samba, o Projeto Samb’Ajuda sempre seleciona músicos talentosos e apaixonados pelo samba, prometendo reunir toda a comunidade em uma celebração vibrante de música, cultura e solidariedade.

O Centro de Memórias “Antonio Carlos Angolini” está localizado na Rua João Lino, 362, no Centro.

Serviço:

1º Encontro de Banjeiros

Data: Domingo (13), a partir das 11 horas

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária: 1 Kg de alimento ou 1 litro de Leite

Classificação: Livre

Mais informações: @sambajuda | (19) 99715-7173 / (19) 97409-5579

