Fortão amassa pão Pullman e viraliza

Musas do OnlyFans fazem tatuagem polêmica e viralizam nas redes sociais

As influenciadoras Luiza Marcato e Débora Peixoto, famosas por faturarem alto como criadoras de conteúdo adulto nas plataformas Privacy e OnlyFans, publicaram em suas redes sociais nos últimos dias que fizeram uma tatuagem polêmica para celebrarem sua amizade.

Débora tatuou a sílaba “PU”, enquanto Luiza desenhou a outra sílaba “TA”, que juntando as duas tattoos formam uma palavra que eles recebem muito de outras mulheres devido ao seu trabalho com os conteúdos adultos e por isso resolveram brincar com a situação.

“Resolvemos fazer essa tatuagem para celebrar nossa amizade em primeiro lugar e também avisar isso para as mensagens e ofensas que recebemos sempre devido ao nosso trabalho como criadora de conteúdo +18”, contou a catarinense. Ainda na publicação no Instagram, Luiza também comentou sobre as tatuagens inusitadas. “Porque PU, não significa nada, TÁ significa nada também. Agora P U T A, isso significa muito”, escreveu.

Além disso, as beldades mostraram as tatuagens polêmicas durante a gravação do podcast “Pagodecast”, no canal Pagode da Ofensa, no Youtube, onde revelaram muitas outras curiosidades sobre elas e seus conteúdos para as plataformas.

Link da publicação: https://www.instagram.com/reel/DAqj1r9xpQl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==