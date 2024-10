Dia das Crianças deve gerar R$ 8 bilhões no e-commerce

E-commerce em alta- Com a proximidade da Black Friday, o varejo online já se prepara para o aquecimento das vendas no Dia das Crianças. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o faturamento da data, que atingiu R$ 5,95 bilhões em 2023, deve manter a tendência de crescimento, podendo alcançar a marca de R$ 8 bilhões em 2024.

A expectativa de crescimento não se limita ao volume de vendas. A ABComm também prevê que o ticket médio aumente 5%, chegando a R$ 501,61, impulsionado por mais de 15 milhões de pedidos. Esse desempenho reflete o potencial contínuo do comércio eletrônico brasileiro, que, até o fim de 2024, pode chegar a um faturamento total de R$ 204 bilhões.



Eduardo Esparza, VP General Manager da Tenerity Ibéria e Brasil, companhia líder internacional de engajamento que aumenta o valor do relacionamento entre as empresas e seus públicos-alvo, destaca que o cenário atual oferece grandes oportunidades para os varejistas.

“Com o otimismo no mercado e os resultados de 2023, é possível que os varejistas desenvolvam estratégias ainda mais eficazes para maximizar o último trimestre do ano, a começar pelo Dia das Crianças. Entender o comportamento, as preferências e a jornada de compra do público-alvo serão cruciais para potencializar os resultados”, afirma o executivo.

Ele reforça a importância de inovações em marketing e publicidade, como programas de benefícios, para atrair clientes. “Essa estratégia é ainda mais poderosa quando combinada com cashback, clubes privados de compras e recompensas, contribuindo para a criação de uma base sólida de clientes, gerando valor contínuo para o negócio”, finaliza.

Maior crescimento do setor e-commerce

O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) apontou, em 2023, um crescimento de 1,1%, em relação ao ano anterior, nas vendas durante o Dia dos Crianças no varejo brasileiro. O destaque ficou para o e-commerce, que registrou um aumento de 5,5%, enquanto as vendas físicas cresceram apenas 0,7%.

“As vendas em lojas físicas continuam na rotina dos brasileiros, mas o comércio online está crescendo de forma acelerada e conquistando uma parcela cada vez maior do faturamento total do varejo, acrescenta Esparza. Essa tendência deve se intensificar nos próximos anos”.

Segundo o ICVA, os setores que mais se destacaram durante o Dia das Crianças em 2023 foram: Turismo & Transporte (alta de 9,8%); Recreação & Lazer (alta de 6,5%); móveis e Eletro & Departamento (alta de 3,3%).

Os dados da pesquisa evidenciam que as famílias têm optado por experiências como viagens, recreação e lazer, em detrimento de itens tradicionais como brinquedos, que caíram 4,7%, indicativo de que as mudanças no comportamento do consumidor sempre trarão oportunidades para o varejo.

