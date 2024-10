O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, está com mais de 750 vagas de emprego abertas no interior de São Paulo, que contemplam lojas de 32 municípios da região. Com oportunidades que abrangem diferentes áreas e cargos, as inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 31 de outubro (quinta-feira).

As vagas não exigem tempo mínimo de experiência.

“Ao longo dos anos em que estamos presentes no interior de São Paulo, temos estabelecido um grande compromisso com a comunidade local. Além de oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, nossa missão é contribuir para o crescimento econômico e social da região. As vagas abertas são uma excelente oportunidade para novos colaboradores ingressarem em um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade e o desenvolvimento pessoal e profissional.

Oferecemos um pacote de benefícios robusto que não só apoia nossos funcionários, mas também as famílias, reforçando nosso papel como uma marca empregadora que investe no futuro de todos. Nosso objetivo é proporcionar uma trajetória de carreira sólida, assim como temos feito com muitos de nossos colaboradores que estão conosco há anos”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.



As vagas disponíveis incluem cargos como operador(a) de caixa, operador de cartões, operador de empilhadeira, fiscal de prevenção e perdas, repositor, empacotador e aprendiz. O salário inicial médio é de R$1.400.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Os municípios que participam do processo seletivo são: Americana, Araçatuba, Araras, Araraquara, Assis, Atibaia, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Catanduva, Franca, Guaratinguetá, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Jacareí, Jundiaí, Marília, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Ourinhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara D’Oeste, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré, Taubaté e Várzea Paulista.

Para se candidatar ao processo seletivo, os interessados podem comparecer a uma das lojas do Atacadão nos municípios mencionados, ou realizar o cadastro no site Pandapé e aplicar para as vagas de interesse: Link

Os endereços das unidades do Atacadão no interior de São Paulo estão disponíveis em: Link