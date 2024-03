Santa Bárbara amanhece com faixas contra Bolsonaro

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste, que receberá a visita de Jair Bolsonaro neste sábado amanheceu com faixas contra o ex-presidente.

A faixa escrita “inelegível, foi colocada na SP-306 (Rodovia Luis Ometto). O protesto foi retirado pela Guarda Municipal, mas, segundo informações não oficiais, o grupo de moradores pretende ir até o local do evento para entregar uma carteira de trabalho para o ex-presidente.

Além das faixas, folhas de sulfites também foram colocadas em postes com os dizeres “contra o golpismo, sem anistia”. O material também foi retirado pela GCM.

Jair Bolsonaro deve chegar em Santa Bárbara d’Oeste por volta das 11h30 para um evento no Esporte Clube Barbarense juntamente com o prefeito Rafael Piovezan e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual André do Prado, além de autoridades de toda a região.

O portão para acesso ao evento, localizado entre a Avenida Tiradentes e Avenida Monte Castelo, será aberto a partir das 10 horas. O acesso dos convidados e do público em geral se dará apenas por este portão, com o devido encaminhamento ao local do evento e providências de revista pessoal.

