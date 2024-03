Parece que a zoeira vai acabar. A Fifa reconheceu o Palmeiras

como primeiro Campeão Mundial de Clubes. Foi entregue pela entidade, a ATA oficial, que oficializa o Palmeiras como o primeiro campeão mundial.

O feito foi reconhecido pela FIFA em função do time Alviverde ser campeão da Taça Rio de 1951. A FIFA já tinha feito o reconhecimento do título em 2014, mas a ATA oficial só foi entregue ontem (01/03).

