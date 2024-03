União e Rio Branco tentam manter boa fase

Depois de vencer e convencer, União Barbarense

e Rio Branco tentam manter boa fase na 9a rodada do Campeonato Paulista Série A4 (Paulistinha).

O Rio Branco pega o Nacional da Capital e busca avançar para o topo da tabela. A vitória coloca o Tigre com 16 pontos muito próximo do G4.

Depois de um início confuso de campeonato, o União Barbarense se recuperou nas últimas rodadas e hoje está apenas 1 ponto atrás do rival de Americana.

Mas o time barbarense joga fora de casa este sábado. O UAB vai a Osasco encarar o Audax.

Emerson Royal: Saiba quais times estão atrás do jogador

Emerson Royal é, atualmente, o lateral-direito do Tottenham, e tem sido convocado frequentemente para jogos da Seleção Brasileira nos últimos anos, mas também tendo tido destaque em outros times durante a sua carreira.

Mas recentemente alguns times têm buscado contratar o craque para sua equipe, mas, de acordo com informações, têm encontrado dificuldades contratuais com o seu atual clube.

Quais times estão atrás de Emerson Royal?

De acordo com o site PL Brasil, especialista em futebol inglês, o Flamengo tem demonstrado interesse na contratação de Emerson Royal por buscar reforços para seu elenco em 2024.

Mas de acordo com as informações, apesar do alto interesse, questões contratuais do Tottenham, mais especificamente os altos valores estabelecidos para transferência, têm sido uma barreira no processo.

Há, também, informações de que o Milan, também teria interesse em negociar uma possível contratação do jogador, mas que teria sofrido com os mesmos obstáculos contratuais, assim como teria acontecido com o Al-Nassr que teria oferecido 23 milhões de euros pelo jogador, enquanto o Tottenham pediria 35 milhões para realizar a transação.

Royal no Tottenham

Emerson Royal fechou contrato com o Tottenham em 2021 por 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 152 milhões de reais, até julho de 2026. No time, Emerso Royal ganhou destaque na sua participação durante os jogos apesar de ter sofrido algumas lesões durante o período.

