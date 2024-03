PRD anuncia apoio a Willian Souza na disputa de Sumaré

O Partido da Renovação Democrática PRD anunciou apoio

à pré-candidatura de Willian Souza (PT) na disputa para a prefeitura nas eleições deste ano. A formalização ocorreu nesta semana após reunião entre o vereador, o presidente municipal da sigla, Edirlei Simão, o vereador Alan Leal e o secretário-executivo estadual, Ronaldo Martins.



Em novembro, o Partido dos Trabalhadores aprovou por unanimidade o nome de Willian como pré-candidato ao Executivo Municipal. Líder do prefeito Luiz Dalben na Câmara, o vereador exerce o segundo mandato, foi eleito como o mais votado nas eleições de 2020 e ocupou a presidência do Legislativo por dois biênios, entre 2019 e 2022.

“Estamos convictos de que Willian representa o melhor projeto para o futuro de Sumaré e queremos fazer parte desse ciclo de renovação. Compartilhamos muitas coisas e estamos empolgados em participar de uma coalizão que tenha nossa cidade como a principal ponto de união”, disse Simão.

De acordo com o vereador Alan Leal, Willian “reúne todas as condições para liderar esse processo eleitoral e vem mostrando grande maturidade política nos anos de atuação na Câmara. “Conheço o vereador Willian há mais de duas décadas e sei do seu perfil conciliador, de alguém que tem a capacidade rara de buscar o consenso em meio há divergências de ideias. Tive o privilégio de tê-lo como presidente da Câmara e poder firmar essa parceria é motivo de muita alegria para o nosso partido”, afirmou Leal.

Para Willian, o apoio do PRD é “um importante avanço na construção de uma pré-candidatura que reúna diferentes correntes políticas em torno de um projeto único para Sumaré. “Ninguém ganha, e muito menos governa sozinho. Nossa missão é somar forças e esforços para montar uma frente que seja ampla, democrática, representativa e que tenha no compromisso com Sumaré sua maior bandeira. O PT agradece o apoio do PRD e eu, particularmente, estou muito agradecido por mais esse voto de confiança”, disse o pré-candidato.

No início do mês passado, o União Brasil também formalizou apoio a Willian Souza. O partido conta com os vereadores Lucas Agostinho e Rodrigão Digão e é base do prefeito Luiz Dalben na Câmara. “Para nós é uma honra ter a confirmação do apoio do União Brasil para a nossa pré-candidatura. A oficialização consolida a seriedade com que tratamos o futuro da cidade”, disse Willian na ocasião.

