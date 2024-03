Wanessa Camargo expulsa do BBB

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother

Brasil 2024 neste sábado (2/3) após dar tapa na perna do participante Davi. A saída da sister do reality ocorreu após o brother ir até confessionário reclamar da agressão ocorrida logo após a festa da noite de sexta-feira.

Davi: “Ninguém me desculpa quando eu faço um ‘psiu’, imagina se eu fizesse o que ela fez comigo.”

Davi do BBB 24 pergunta se o dente do siso pode matar

No calor dos debates sobre saúde bucal, até mesmo em lugares inesperados como o reality show Big Brother Brasil 24, o participante Davi deixou seus colegas de confinamento intrigados ao questionar: “Será que o dente do siso pode matar?”. O participante está sentindo desconforto no dente e acredita que o motivo seja o surgimento de seu terceiro molar, como é conhecido o dente do siso, último dente a se formar na boca. Embora possa parecer uma indagação inusitada, essa pergunta reflete uma preocupação comum entre muitas pessoas sobre os potenciais riscos associados aos dentes do siso.

A erupção dos dentes do siso, geralmente entre os 17 e 25 anos de idade, marca uma fase importante na jornada da saúde bucal de um indivíduo. No entanto, é também nesse período que os desafios podem surgir. A impactação dos dentes do siso, um fenômeno comum em que esses molares não conseguem emergir completamente através da gengiva, pode levar a uma série de complicações, incluindo dor, inflamação e infecção.

“A impactação dos dentes do siso pode causar dor intensa, especialmente quando há inflamação das gengivas ao redor do dente. A área ao redor do dente impactado também pode ficar suscetível a infecções, conhecidas como pericoronarite, que podem resultar em inchaço, dor e dificuldade para abrir a boca. A pressão exercida pelos dentes do siso impactados pode levar ao deslocamento dos dentes adjacentes, causando problemas de alinhamento e mordida. Em casos mais graves, a impactação prolongada dos dentes do siso pode levar ao desenvolvimento de cistos ou tumores na mandíbula, representando riscos à saúde bucal”, explica Walter Solter, cirurgião dentista e diretor técnico da Dental Beauty, com mais de 40 anos de experiência profissional na área da odontologia.

