São Vicente reinaugura loja do São Vito, em Americana

A loja mais tradicional do grupo São Vicente, a unidade do bairro São Vito em Americana

recebeu um investimento de R$ 10 milhões de reais e está de cara nova para os clientes. A loja foi totalmente repaginada e será reinaugurada oficialmente na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, com muitas ofertas especiais, um delicioso café da manhã a partir das 07h00 para clientes, autoridades e convidados e abertura da loja às 08h00.

A unidade foi inaugurada em novembro de 2006 na rua João Bernestein, um endereço especial na história do grupo. Afinal, nesta região, o São Vicente mostrou seu potencial de crescimento com o esforço e trabalho da família e seus colaboradores. Foram duas mudanças de endereço nesta mesma rua, sempre na busca por oferecer mais conforto, qualidade, variedade e preços justos para os clientes.

Ao chegar, o cliente já percebe a mudança na fachada e a revitalização do prédio com nova pintura e padrão de cores da marca. Com uma área de vendas de 2.650 metros quadrados, a loja passou por diversas mudanças: um novo layout e disposição de produtos para oferecer uma jornada de compra mais fluida, setores como Açougue, Frios e Padaria foram totalmente repaginados com novo modelo e balcões para um melhor atendimento, além de uma adega completa, bebidas especiais, açougue nota 10 em parceria com a Friboi e espaço com alimentos saudáveis com mix diversificado.

Sucesso nas novas unidades, a loja do São Vito conta também com o “Espaço Café”, um espaço aconchegante dedicado para os clientes consumirem no local produtos como salgados, lanches, doces, pratos prontos, bebidas geladas e diversos tipos de cafés. Para os apreciadores da culinária japonesa, o “SV Oriental” traz sushis, sashimis, temakis, entre outras delícias fresquinhas, feitas exclusivamente pelo sushiman da loja. E para quem busca praticidade no dia a dia, a Rotisserie oferece uma grande variedade de pratos prontos. Tudo isso com a qualidade do SV e preços acessíveis.

Além disso, a frente de caixa foi totalmente modernizada, a comunicação visual foi atualizada em todos os setores e a loja ganhou ar-condicionado para o conforto dos clientes. O estacionamento subsolo tem um novo acesso pela rua Olivindo Fonseca. Na busca por ainda mais comodidade, um elevador panorâmico dá acesso ao novo Boulevard, que traz mais praticidade e conforto em um ambiente revitalizado com mais lojas comerciais. Para oferecer ainda mais serviços, a academia Panobianco também está presente com uma grande estrutura para treinamentos e musculação. Com tantas novidades, a rede gerou 50 novos empregos entre direto e indireto para esta reinauguração.

A loja segue alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável do Grupo São Vicente. Trabalhando com energia 100% renovável, ela deixa de emitir 70 toneladas de CO2 anualmente, o equivalente ao plantio de 500 árvores, minimizando impactos ambientais.

Além de toda a estrutura oferecida na loja, o cliente também pode fazer suas compras através do site svicente.com.br e do aplicativo São Vicente Online disponível para IOS e Android. Para quem busca praticidade, a rede oferece o serviço “Compre e Retire” para a retirada dos produtos na loja, ou ainda a tradicional entrega em domicílio.

