Sexóloga pula de paraquedas para testar novo produto íntimo

Sexóloga e o mercado de produtos íntimos

Já é desafiador criar campanhas criativas para fazer publicidade hoje em dia, mas sexóloga Stephanie Seitz, CEO da INTT Cosméticos, convocou quatro amigos para experimentar um vibrador líquido (pequena dose no contato com a boca) e gravar as sensações desse inovador produto, durante um pulo de paraquedas, em Boituva -SP (Go Fly Paraquedismo), neste último domingo.

A empresária faz parte de um seleto grupo de jovens dinâmicos e empreendedores, que estão fazendo a diferença nas redes sociais.

Com seu perfil @prazer.ste, ela conversa com os internautas com uma leitura natural e com a meta de descomplicar temas de sexualidade, mitos e alertas sobre relações sexuais, produtos e brinquedos íntimos.

Astuta, irreverente e sem preconceito de falar de temas difíceis, seja com os adolescentes ou com a mulher que já estão na menopausa, Stephanie tem 27 anos , fez marketing e administração de empresas antes de estudar sexologia, além disso ela é responsável por inúmeros lançamentos do segmento de sex shop que conhecemos atualmente, por exemplo, o premiado internacionalmente vibrador líquido.

“Como se diferenciar de tanto conteúdo na internet? Esse foi e está sendo um desafio para mim, mas realizo semanalmente treinamentos com mais de 5 mil de representantes brasileiros da INTT Cosméticos para eles destacarem em suas redes sociais. Sem contar, com os nossos parceiros em Portugal, Espanha e Alemanha, por exemplo, que estão aprendendo muito com as nossas dicas”, diz a empresária.

Na fábrica da INTT Cosméticos, a sexóloga comanda equipe de mais de 200 funcionários, há quase 08 anos. E é coordenadora de produtos no Brasil, quanto em toda logística e operação das filiais na Europa.