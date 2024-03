A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza na próxima terça-feira, 26/3, o primeiro evento presencial do ano do grupo de networking ACIAS ION. O encontro, gratuito e aberto a empresários, comerciantes e profissionais liberais, será realizado no Cotton Eventos, na Avenida Rebouças, 3.000, Parque Ôngaro, das 7h30 às 10h.

Nas reuniões presenciais do grupo de networking da ACIAS, os participantes têm a oportunidade de conhecer e ampliar as conexões com outros empresários, além de divulgar sua empresa nas rodadas de negócios.

Outro destaque do encontro presencial é a palestra realizada por um especialista convidado. Na próxima terça-feira, o tema da palestra será “Micros, Pequenas e Médias empresas: Vantagens em participar de Licitações Públicas”, apresentada pelo especialista em Direito Administrativo Darcio Pereira Júnior e pelo advogado Alex Campos.

Formado em Direito, Darcio Pereira Júnior tem MBA em Gestão de Negócios na Escola de Administração de São Paulo FGV/SP e acumula, desde 1993, experiência em processos licitatórios. Há mais de 15 anos presta consultoria para empresas privadas com foco em negócios com o governo nas esferas federal, estadual e municipal. Especialista em Direito Administrativo, Alex Campos também tem ampla experiência em licitações e passou por órgãos públicos e grandes empresas.

“O grupo de networking da ACIAS ION foi criado para aproximar empresários da cidade e região. Nas reuniões presenciais, eles têm a oportunidade de fortalecer ainda mais o networking, o que contribui para possíveis novas parcerias comerciais”, comenta o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira.

As reuniões do grupo ACIAS ION acontecem às terças-feiras, das 7h30 às 8h45. São online, gratuitas e abertas a todos os empresários, comerciantes e profissionais liberais interessados. Ao longo do ano são realizadas diversas reuniões presenciais para aproximar os integrantes e fortalecer o grupo.

Serviço:

ACIAS ION – ENCONTRO PRESENCIAL

Quando: 26 de março, terça-feira

Horário: das 7h30 às 10h.

Onde: Cotton Eventos, na Avenida Rebouças, 3.000, Parque Ôngaro, Sumaré. Próximo ao Clube Recreativo.

Inscrições pelo link: https://forms.gle/uZVGCh1HVUrJarrRA

Mais informações: acias@acias.com.br

Evento gratuito.