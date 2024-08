Super martelinho de ouro faz inveja nas oficinas-

Assista vídeo que impressiona pela qualidade de trabalho com carro batido.

Musas do OnlyFans vão se reunir em Jurerê Internacional para reality ‘sem censura’

O evento itinerante que reúne as maiores criadoras adultas do Brasil, incluindo estrelas do OnlyFans e da Privacy – as plataformas +18 –, está de volta para proporcionar momentos únicos de produção de conteúdo, colabs, trocas de ideias, conhecimento e diversão.

A terceira edição do reality show “A Firma’s House” será em uma mansão em Jurerê Internacional, Santa Catarina, na próxima semana. A última temporada aconteceu em Tijucas e reservou momentos de muita pegação ao vivo e online.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Claudia Lourenci, CEO da agência A Firma, idealizadora do evento, explica que a proposta é revolucionar a forma como as criadoras de conteúdo se conectam, criando um movimento que une essas mulheres em um ambiente propício para a produção de conteúdo de qualidade e muita sensualidade.

“Mais do que um reality, é uma mansão para se criar conteúdo inédito e autêntico. É uma jornada de ideias, gravação, produção, tudo sem censura e com pegação liberada. O reality será muito mais ousado e picante do que outros do segmento como ‘De Férias com o Ex’, da MTV, e ‘Brincando com o Fogo’, da Netflix”, garante.

Além de grandes nomes das plataformas adultas, que já são milionárias, o reality traz novatas e revelações do ano. É o caso da empresária Nicole Ewbank, que vai lançar seus perfis +18 na mansão. Após temporada na França, ela volta ao Brasil para se dedicar ao universo adulto com a meta de faturar R$ 1 milhão até o fim do ano.

Letícia Lázaro, conhecida como a ‘Paulistinha’, é outra novata. Essa será sua primeira mansão com outras criadoras. A modelo promete cenas quentes e muitas cenas explícitas. Entre as confirmadas está ainda Kelly Valim, uma das primeiras no conteúdo +18 no Brasil que dita tendências e estratégias.

A revelação Karol Mendes também é presença certa na mansão. Hoje ela fatura mais de R$ 30 mil por mês com seus nudes e vídeos picantes. Na web, a loira chama a atenção por suas cenas caseiras, amadoras e sempre acompanhada.

A Firma é uma agência de assessoria para criadoras de conteúdo adulto, que atua de forma inovadora e estratégica dentro das maiores plataformas de venda de conteúdo +18. Nessa 3ª edição, a ideia é justamente reunir as novas milionárias do OnlyFans e mostrar os bastidores de tudo o que rola nesse meio. Mais informações no site www.afirma.club.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP