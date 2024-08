The Weeknd no Brasil será transmitido pelo YouTube, com o apoio do Santander

A apresentação única do artista The Weeknd no Brasil – que será realizada no estádio Morumbis, em São Paulo, em dia 7 de setembro – será transmitida ao vivo e gratuitamente pelo YouTube. O show, produzido pela Live Nation e apresentado pelo Santander Brasil, segue a turnê recorde After Hours Til Dawn Tour 2022/2023 de The Weeknd, que esgotou bilheterias em mais de 60 datas na América do Norte, Europa, Reino Unido e América Latina, com um público de mais de 3 milhões de fãs.

A transmissão também tem o apoio do Santander, que, no fim de abril, lançou a plataforma Free – com a qual o banco oferece conta e cartão livres de anuidade e taxas, além de ampliar o acesso de clientes e não-clientes do banco a experiências como cursos e bolsas de estudo e, agora, a um mega espetáculo ao vivo. O objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas se sintam beneficiadas pelo conceito da gratuidade.

“Ao realizar esta parceria com o YouTube, levamos ao público uma experiência única que tangibiliza o nosso conceito Free”, afirma Juliana Cury, CMO do Santander Brasil.

O lançamento do Free coincidiu com o novo posicionamento da marca Santander, o conceito “Começa Agora”, que representa um novo momento do Banco na forma de se relacionar com o cliente.

A campanha fala diretamente com a geração Z e ressalta a necessidade de ter coragem para dar os primeiros passos, vivenciar mudanças e superar incertezas, mostrando o Santander como a marca que abraça os começos e as jornadas dos clientes – o parceiro ideal para quem precisa, nas horas mais improváveis e individuais, acender uma chama inicial.

