Whey Protein: 6 receitas fáceis e rápidas para sua rotina

Popular e queridinho entre os atletas e entusiastas do mundo fitness, o whey protein ganha cada vez mais adeptos. O suplemento é uma fonte de proteína derivada do soro do leite e possui todos os aminoácidos essenciais para o corpo humano. Disponível nos formatos concentrado, isolado e hidrolisado, seus benefícios são vários para a saúde em geral, entre eles a construção de massa muscular, a melhora do condicionamento físico e a recuperação após os treinos.

Muita gente consome whey protein em forma de shake, mas há também outras maneiras práticas de consumir o alimento. Veja abaixo algumas receitas rápidas e simples para aumentar a ingestão de proteínas de forma nutritiva e saborosa.

Smoothie

Saboroso e prático, o smothie de whey é ótimo para dias de calor. Basta adicionar whey protein em pó, frutas congeladas (banana, morangos, mirtilos), leite ou leite vegetal e bater no liquidificador. Para uma consistência mais firme, adicione gelo.

Panquecas

Receita simples e prática para o café da manhã ou o lanche da tarde. Misture whey protein, ovos, banana amassada e fermento em pó. Na sequência, despeje a massa homogênea em porções em uma frigideira quente e cozinhe até dourar dos dois lados. Para incrementar a panqueca já pronta, adicione frutas cortadas e um fio de mel.

Muffins

Ótima opção para dias mais corridos e para levar na bolsa. Basta adicionar whey protein em pó, farinha de aveia, ovos, leite ou leite vegetal, fermento em pó e frutas. Após bater, despejar a massa em forminhas e assar em forno ou airfryer a 180°C por até 20 minutos.

Pudim

Bateu aquela vontade de comer um docinho gelado? Misture whey protein em pó, leite ou leite vegetal, gelatina sem sabor e adoçante a gosto. Dissolva a gelatina sem sabor em um pouco de água quente e depois misture todos os ingredientes em uma tigela até obter uma mistura homogênea. Despeje em potinhos individuais e leve à geladeira por algumas horas até firmar.

Barras de proteína caseiras

Práticas e fáceis de transportar, as barrinhas de proteínas são uma ótima opção para quem tem uma rotina mais agitada. Adicione whey protein em pó, aveia em flocos, pasta de amendoim, mel, frutas secas ou nozes picadas. Basta misturar todos os ingredientes, pressionar a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e levar à geladeira por algumas horas. Não esqueça de cortar em barras antes de servir.

Mingau

Para dias mais frescos e frios, um mingau protéico vai muito bem. Adicione uma xícara de aveia em flocos, uma xícara de leite ou leite vegetal, uma dose de whey protein em pó, mel e frutas, como banana e morango. Cozinhe até o mingau engrossar e está pronto!

Essas são só algumas ideias para receitas rápidas e práticas com whey protein. Cada um pode adaptar e personalizar de acordo com suas preferências de sabor e suas necessidades nutricionais.

*Phillip Ji é co-CEO da Omix, empresa pioneira em fitoterápicos no Brasil desde 1993

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP