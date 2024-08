Já está chegando à fase final a obra da duplicação do trecho da Avenida São Gonçalo ao longo dos jardins Capuava, Alvorada e Flamboyant, em Nova Odessa. Praticamente todo o asfalto da nova “pista” pavimentada está concluído, restando apenas a construção das três novas rotatórias. A instalação das novas placas de sinalização já está em andamento, e em seguida vai ser feita a pintura da nova sinalização de solo do trecho duplicado.

Concluídas todas estas etapas, dentro de 15 a 20 dias, o novo trecho vai ser liberado para o tráfego de veículos. Representantes da Prefeitura vistoriaram o andamento das obras nesta terça-feira (20/08/2024), entre eles a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

“A pavimentação da segunda pista em si já está concluída. Estamos terminando nesta semana a construção das três novas rotatórias. A primeira, na altura da Rua Cajueiro (no Jardim Capuava), vai ajudar a ‘desafogar’ o trânsito no entroncamento da São Gonçalo com a Rodovia Rodolfo Kivitz. A segunda vai ser feita em frente à entrada do Jardim Flamboyant, e a terceira, na altura da Rua Caviúna, no Santa Rita 2”, lembrou Goes.

A obra consiste na pavimentação da segunda pista da avenida que dá acesso aos bairros da região oestes de Nova Odessa, incluindo os jardins Capuava, Alvorada, Flamboyant e Santa Rita 2, entre outros. Ela foi viabilizada pela Prefeitura junto à Cataguá Construtora, a título de contrapartida ao Município pela aprovação do conjunto residencial Jardim Flamboyant, e inclui guias, sarjetas e 700 metros de galerias de drenagem de águas pluviais (das chuvas).

O trecho que recebe pavimentação tem cerca de 700 metros lineares de extensão, indo do cruzamento com a Rodovia Rodolfo Kivitz, altura da rotatória da 236ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa (onde foi anunciada recentemente a instalação de uma unidade da Rede de Supermercados Crema), até o cruzamento com a Rua Pau Brasil, no Jardim Alvorada. São, no total, 4.400m² de pavimento asfáltico novo.

“É uma ampliação de suma importância para o sistema viário da cidade, devido ao intenso fluxo de veículos neste trecho nos horários de pico, que a pista simples existente até então não comportava mais”, afirmou recentemente o secretário-adjunto de Obras da Prefeitura, engenheiro Gustavo Diniz Valente.

“Atualmente, neste trecho, a São Gonçalo é uma via simples de mão dupla. Com a duplicação da avenida, dividindo o tráfego em duas vias, diminuímos os riscos de acidentes e atropelamentos, tornando o trânsito mais seguro. As novas rotatórias também vão facilitar o trânsito de veículos, que deve sofrer um aumento em função dos novos empreendimentos na região, inclusive os novos moradores do Flamboyant e o novo Supermercado Crema”, acrescentou Góes.