Um homem que estaria roubando um salão no Jardim Pérola em Santa Bárbara d’Oeste foi detido na tarde deste domingo. Ele foi parado quando corria em um terreno baldio ao lado do salão.

Abaixo a ocorrência sobre o furto do salão

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GOMES

DATA: 19/01/25

HORA: 16:20

LOCAL: RUA DO AÇUCAR N°491 JD. PÉROLA.

FURTO QUALIFICADO

Após o CICOMM da GCM irradiar furto em andamento, está equipe tática se deslocou até o local e ao iniciar a incursão foi visualizado A. Correndo pelo corredor lateral acessando um terreno desocupado através do muro momento em que foi detido, submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado

em entrevista o mesmo informou ter danificado alguns objetos do salão, feito então incursão no referido imóvel onde foi localizado 2 registros de água, 2 torneiras, certa quantia de fiação, 1 alicate, além do arrombamento da caixa de força e também da cerca elétrica, foi entao dado voz de prisao ao individuo que após a realização do laudo perícial foi conduzido até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante de A. Por Furto Qualificado permanecendo este preso a disposição da Justiça.

Auxílio nesta ocorrencia:

Viatura 150 GCM SERVELLO GCM DONISETE

Viatura 125 GCM CAVALCANTE GCM NALÃO GCM MATHEUS

