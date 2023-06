Tivoli tem sessão de cinema para autistas pela metade do preço no domingo

O Tivoli Shopping recebe neste domingo, dia 02, às 11h, mais uma edição do MoviecomTodos, projeto voltado para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Desta vez, o público poderá assistir a “Elementos”, grande aposta da Disney/Pixar para as férias.

A animação se passa na Cidade Elemento, na qual ar, terra, fogo e ar vivem em completa harmonia e conta a história de Faísca – uma jovem espirituosa e de temperamento um pouco quente, com um grande senso de humor e apaixonada pela família – e Gota, um rapaz empático, observador e extrovertido, que não tem medo de demonstrar suas emoções.

Após um primeiro contato um pouco conturbado, os jovens percebem que têm muito mais em comum do que imaginavam e vivem altas aventuras juntos de Turrão, um garoto muito inteligente da terra que mora na Vila do Fogo e está sempre perto de Faísca; e Névoa, com uma personalidade fofa e rosa e que está sempre atenta às tendências da moda.

Além de um enredo encantador, a animação se destaca por apresentar novos estilos e técnicas de animação da Pixar e por ter artistas renomados dublando os personagens principais, entre eles Giovanna Antonelli, Cacau Protásio, Marisa Orth e André Mattos.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser comprados antecipadamente ou na hora na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda online.

Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do pagamento do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

INICIATIVA INOVADORA – Voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no MoviecomTodos a sala de exibição recebe ajustes fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público, tornando a experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva.

Luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e a porta aberta para a circulação livre da plateia são alguns dos cuidados especialmente tomados para a exibição. O dia e horário também foram planejados para minimizar qualquer desconforto aos autistas, já que aos domingos de manhã o shopping tem um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para quem tem TEA.

SERVIÇO:

Sessão MoviecomTodos

Filme: “Elementos”

Data: domingo, 02 de julho

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping

