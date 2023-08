Tráfico sofre derrota no Guanabara. 1 preso

Um homem foi preso no jd Guanabara acusado de tráfico de drogas

nesta quinta-feira em ação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise). A delegacia em Americana deflagrou operação que tinha como objetivo desarticular a venda de drogas em um bar movimentado do bairro. Como resultado, o rapaz de homem de 28 anos foi preso.

Os investigadores chegaram até o local após uma denúncia. Os policiais seguiram para o estabelecimento comercial e o homem foi detido. Na primeira abordagem, ainda no bar, foram apreendidos um pino com cocaína, um comprimido de ecstasy, um celular e R$ 73.

Ainda durante a visita inicial no comércio, os agentes encontraram em um Hiunday I-30 mais três comprimidos de droga sintética.

Na sequência, os policiais seguiram para a residência do homem e foram localizadas 62 porções de cocaína, oito unidades de ecstasy e uma balança.

O jovem foi encaminhado para a sede da Dise e a autoridade determinou o flagrante por tráfico de drogas.

