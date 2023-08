Três pessoas morrem após consumir milk shake nos Estados Unidos

Três pessoas morreram e seis ficaram hospitalizaras após contaminação ao ingerirem Milk shake no estado de Washington, nos Estados Unidos. Os casos aconteceram entre fevereiro e julho deste ano, no restaurante Tacoma.

A suspeita surgiu após denúncia de consumidores que relataram passar mal após consumirem a bebida. Depois de investigação, foi comprovado que todos os sabores estavam contaminados. De acordo com setor sanitário daquele país, as máquinas não foram lavadas corretamente, o que causou a proliferação das bactérias.

A contaminação foi através da cepa de Listeria, que pode ser combatida por meio de antibióticos, mas pode causar doença grave, especialmente em grupos de risco.

