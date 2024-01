UBS do Ipiranga promove ação da campanha Janeiro Branco

A equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga promoveu nesta sexta-feira (19)

uma ação da campanha Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental.

O evento contou com a participação do psicólogo da rede, Nelson Harada, que abordou diversos temas relacionados à saúde mental, como estresse, ansiedade, depressão, entre outros.

“Durante a explanação nós também dedicamos um tempo específico para atender pacientes de forma reservada, individualmente. A maioria nos procura para esclarecimentos sobre determinados problemas vivenciados e também para orientações sobre como tratar alguns sintomas”, explica o psicólogo.

As atividades de conscientização do Janeiro Branco estão sendo promovidas tanto nas unidades de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) quanto de atenção básica. As equipes têm organizado ações como palestras, grupos para psicoeducação, rodas de conversa, distribuição de folhetos informativos, entre outras modalidades.

Os profissionais da rede de saúde mental também realizam atividades pontuais de psicoeducação para usuários e colaboradores das unidades. A ESF Jaguari receberá a ação no próximo dia 30, às 8h.

Onde buscar ajuda

É importante que as pessoas que apresentam sintomas como ansiedade, medo constante ou tristeza intermitente, não esperem por melhora sem a orientação de um profissional de saúde. Para isso, basta procurar a UBS mais próxima da residência para receber o apoio necessário.

Na UBS, o paciente será avaliado pelo médico clínico que poderá fazer o acompanhamento, inclusive com uso de medicamentos ou encaminhar o paciente ao serviço especializado (CAPS), conforme a avaliação do profissional.

A outra opção é o morador procurar diretamente uma das unidades de CAPS, pois elas também atendem à demanda espontânea, onde o usuário chega apresentando sua queixa e é acolhido por uma equipe multidisciplinar, que irá orientá-lo sobre o tratamento.

Unidades de CAPS de Americana

CAPS “Arte & Vida” – atendimento para adultos

Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115 – Jardim Dona Rosa. (19) 3408-1133 / (19) 3461-3363.

CAPS “Larissa de Almeida” – destinado ao público infantojuvenil

Rua dos Cravos, 1.702 – Jardim São José. (19) 3408-0482 / (19) 3405-9490.

CAPS “Nova Vida” (álcool e outras drogas) – específico para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas

Rua Joaquim Puppo, s/n – Vila Dainese. (19) 3405-7595.

