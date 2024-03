O União Barbarense sofreu sua maior goleada do século este

sábado. Foi uma enxurrada de gols, principalmente no primeiro tempo, e o Grêmio São-Carlense fez uma verdadeira chuva de gols e meteu 7 a 0 no União Barbarense, na noite deste sábado, dia 9, no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelo Paulistão A4 2024.

Na rodada anterior do Campeonato Paulista da Série A4 de 2024, o Grêmio São-Carlense foi derrotado pelo Nacional, fora, pelo placar de 1 a 0. Já o União Barbarense fez o dérbi contra o Rio Branco, em casa, e ficou no empate em 1 a 1.

Leia + Sobre todos os Esportes

Contando com uma jornada muito ruim do sistema defensivo do União Barbarense, a São-Carlense fez um placar largo já no primeiro tempo. Aos 13′, Fabrício fez 1 a 0 e, aos 17′, Vinícius ampliou. O quarto saiu aos 27′, com Cauã Andrade e, aos 34′, Fabrício fez o segundo dele e o quarto do Lobo, que foi para intervalo já goleando.

Na segunda etapa, logo aos 2′, Fabrício marcou mais um. Aos 8′, foi a vez de Vinícius balançar as redes mais uma vez. A São-Carlense até diminuiu o ritmo, mas aos 32′, Felipe Estrella fez o sétimo do time da casa, dando números finais ao jogo.