A Defesa Civil de Americana e o Rotary Club Americana vão promover neste sábado (9) e domingo (10) a Campanha de Arrecadação de Leite, nas lojas da rede de supermercados Pague Menos nos bairros Jardim São Paulo (Avenida de Cillo) e São Domingos. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade e às entidades assistenciais do município.

O coordenador da Defesa Civil, João Miletta, que é presidente do Rotary, falou sobre o objetivo da campanha. “Buscamos atender as famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade e pelas entidades. A população pode ajudar na campanha doando litros de leite nos supermercados Pague Menos da Cillos e do São Domingos”, explicou Miletta.

A arrecadação será realizada das 8h às 17h. Na campanha de 2023 foram doados 4 mil litros de leite.

A Defesa Civil também está disponibilizando a sua sede para quem deseja entregar as doações durante a semana, na Avenida Bandeirantes, nº 2.250, ao lado do Corpo de Bombeiros.