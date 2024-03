Midian Lima- A música Gospel conquistou um importante espaço

da indústria fonográfica brasileira alcançando números comparáveis a grandes estrelas mundiais. Midian Lima é uma das estrelas que reforçam o poder da música cristã. Com mais de seis anos de uma jornada musical repleta de emoção e mensagens de fé, Midian não é apenas uma voz; ela é um fenômeno. Com mais de 2 bilhões de visualizações na internet, atesta a magnitude de seu alcance e a profundidade de seu impacto pela MK Music.

O mais recente marco nesta trajetória inspiradora é o lançamento de “O Céu se Abre”, um single que, em apenas dois dias, já mostra sinais de ser um novo hit. Com uma performance impressionante nas plataformas digitais, o single já acumula mais de 580 mil visualizações, evidenciando não apenas o talento excepcional de Midian, mas também sua capacidade de lançar canções que alcançam o emocional do público.

Desde o início, com o hit “Jó”, que hoje soma mais de 570 milhões de visualizações, Midian Lima se estabeleceu como uma gigante na música Gospel. Seus lançamentos, incluindo o EP “Nasci Pra Deus” e singles como “Prioridade” (em espanhol), “Mais Um Dia” (feat. Jéssica Augusto) e “Entre Para o Templo”, continuam a encantar e inspirar uma audiência vasta e diversificada, acumulando milhares de visualizações mesmo após anos do lançamento.

“É uma alegria indescritível dar início aos lançamentos deste ano com uma canção que me toca profundamente desde a primeira vez que a ouvi. Sonhei com cada detalhe, desde a música até o clipe. ‘O Céu se Abre’ é uma obra de arte, meticulosamente composta por André Freire e produzida por Leandro Simões, que fala de superação e fé, de encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios”, relata Midian com entusiasmo.

Desde o seu primeiro álbum “Milagre” (2017), lançado pela MK Music, Midian Lima tem reinado nas paradas musicais. Hits como “Jó”, “Prioridade”, “Olharei pro Alto” e “Não Pare” não apenas dominam as rádios, mas também acumulam recordes de visualizações no YouTube e streams nas plataformas digitais, solidificando a posição de Midian como um dos nomes mais influentes e respeitados na música cristã.

A história de Midian é uma narrativa de fé, superação e talento inato. Sobrevivente de um grave acidente de carro em 2015, junto a sua família, Midian transformou uma prova de vida em uma missão de esperança através da música. Com uma base sólida em sua fé e influência musical de sua família, ela encontrou na música uma forma de expressar sua gratidão e inspirar outros a encontrarem sua própria luz.

