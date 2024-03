O Rio Branco foi a Taquaritinga e se recuperou no Campeonato

Paulista da 4a divisão (Série A4) batendo o time da casa por 2 a 1 de virada.

O Tigre de Americana vinha de derrota dolorida para o arquirrival União Barbarense no meio de semana. O técnico foi demitido após o revés no último minuto de partida.

Agora o time sobe na tabela e fica mais perto de garantir vaga para a fase final do torneio, que vai acontecer a partir de abril.

O jogo foi movimentado no 1o tempo, com o CAT abrindo o placar aos 37 minutos e o Rio Branco empatando apensas 3 minutos depois.

O segundo tempo foi mais amarrado, mas o alvinegro de Americana selou a vitória aos 42′, com gol de Batista.

