Vagas na área da saúde em Americana ainda em 2024

O Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, estão com processos seletivos em andamento (editais nº 45/2024 e nº 46/2024) para a contratação e formação de cadastro reserva de enfermeiros, farmacêutico oncológico e auxiliar de manutenção predial.

Os candidatos interessados na vaga de enfermeiro da Hemodiálise do Hospital Municipal devem cadastrar currículo até quinta-feira (26), pelo link:

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/1738363#.

Para a vaga de enfermeiro do HM ou UPA São José, o currículo deve ser cadastrado até o dia 2 de janeiro de 2025 no endereço:

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/1755536;

Candidatos à vaga de enfermeiro da UTI Neonatal do Hospital Municipal devem registrar o currículo, também até 2 de janeiro de 2025, no link

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/1755014.

Para a vaga de farmacêutico oncológico, o candidato deve realizar o cadastro até 10 janeiro de 2025 pelo link:

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/1737255#.

O mesmo prazo vale para a inscrição de interessados no cargo de auxiliar de manutenção predial, por meio do link

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/1737785#.

Alternativa para a inscrição

Outra opção para o cadastro dos currículos é fazer o download do edital que está disponível no site da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (www.santacasachavantes.org). Neste caso, o interessado tem acesso a informações mais detalhadas sobre o processo seletivo e a vaga.

Para baixar o edital, seguir os seguintes passos:

– Acessar o site www.santacasachavantes.org/

– No menu principal, clicar em “Transparência” e acessar o projeto “HMA, – UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão n°001-23”

– Clicar em “Processo Seletivo para Colaboradores” e, em seguida, fazer o download do edital nº 45/2024 ou do edital nº 46/2024 e cadastrar o currículo no link indicado no documento.

Etapas do processo de avaliação em Americana

Além do cadastro do currículo, o processo seletivo prevê a realização de uma prova técnica online, o preenchimento de um questionário online com informações do candidato e uma entrevista comportamental e técnica, em grupo ou individual (presencial ou virtual).

O Hospital Municipal, a Unacon e a UPA São José são administrados pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.