Veja a programação dos cinemas para a semana de 30/11 a 06/12

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – JOGOS VORAZES (DUB) A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES (PARIS FILMS)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 157min.

Baseado no best-seller Mundial, somos transportados para o início dos Jogos Vorazes, anos antes de

Coriolanus Snow se tornar o tirânico presidente de Panem, quando aos 18 anos vê uma chance de

mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Gray Baird, a garota tributo do

empobrecido Distrito 12.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA – O FILME (WARNER)

Aventura – Nacional – 10 Anos – Duração: 89min.

Poliana é uma garota que sempre soube ver o lado bom da vida. Ela aprendeu com seu pai o “jogo do

contente” e com ele encontra algo de positivo até nas situações mais difíceis. Mas desde que o pai Otto

Pendleton sumiu no ano anterior, ela não consegue mais entrar na brincadeira. No seu aniversário de 15

anos, Poliana ganha um lindo colar que pertenceu à mãe, e leva o presente para o famoso Campo de

Férias. Quando Poliana e seus amigos começam a viver situações estranhas, eles resolvem descobrir os

mistérios daquele lugar – e encontram muito mais do que esperavam.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 – 17h20 – 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 – 17h20 – 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – DUB O PESADELO SEM FIM (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 105min.

Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim é a primeira adaptação cinematográfica da famosa

franquia homônima de jogos lançada em 2014. Na história, que se passa em um restaurante familiar

tipicamente americano chamado Freddy Fazbear’s Pizza, acompanhamos Mike Schmidt (Josh

Hutcherson), um jovem contratado para trabalhar como o vigia noturno do local. Sob o comando do

gerente Steve Raglan (Matthew Lillard), o lugar é muito famoso por seus característicos robôs animados

que fazem a festa das crianças durante o dia. Porém, quando chega a noite, um segredo obscuro e

mortal surge: os bonecos animatrônicos se transformam em assassinos psicopatas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Sáb., Dom., Feriado: 13h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – NAPOLEÃO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Drama – Dublado – 16 Anos – Duração: 158min.

O filme é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão Bonaparte e sua rápida e implacável

ascensão a imperador, visto através do prisma de seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com

sua esposa e verdadeiro amor, Josephine. Era no calor da batalha que a mente talentosa de Napoleão

como estrategista militar brilhava mais. Vindo do nada para governar tudo, ao mesmo tempo ele travava

uma outra guerra: uma cruzada romântica com sua esposa adúltera. Conquistando o mundo para tentar

conquistar o amor dela, quando não consegue, ele tenta destruí-la – e destrói a si mesmo no processo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 – 20h15

Sáb., Dom., Feriado: 17h10 – 20h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AS MARVELS – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 105min.

Carol Danvers (Brie Larson), também conhecida como Capitã Marvel, precisa lidar com consequências

não intencionais que a levam a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando seus deveres a

enviam para um buraco de minhoca anômalo, seus poderes se entrelaçam com os de outras duas

super-heroínas, as envolvendo em um misterioso fenômeno, fazendo com que elas troquem de lugar sem

entender a causa para tal. Assim nascem As Marvels: a superfã Kamala Khan (Iman Vellani), também

conhecida como Ms Marvel, e a sobrinha afastada de Carol, agora astronauta do S.A.B.E.R, capitã

Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – O JOGO DA INVOCAÇÃO – DUB (DIAMOND FILMS)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 76min.

Em O Jogo da Invocação, um grupo de adolescentes de Salem descobre uma faca amaldiçoada que

libera um demônio, que os força a jogar versões horríveis e mortais de jogos infantis onde não pode

haver vencedores, apenas sobreviventes. Na trama aterrorizante, Billie (Natalia Dyer) e Marcus (Asa

Butterfield) são irmãos que se envolvem no jogo demoníaco e perigoso que acaba indo longe demais. A

família acaba destruída após os filhos participarem da brincadeira demoníaca. A história do longa então

acompanha a família de Salem e seus personagens que se envolvem com a entidade maligna, cujo

objetivo é brincar com suas vítimas até a morte.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15 – 18h00 – 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h15 – 18h00 – 19h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 92min.

Em Trolls 3 – Juntos Novamente, a troll Poppy à medida que se aproxima mais de Tronco, descobre que o

amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela. Todavia,

quando um de seus irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões nefastos, Tronco e Poppy embarcam em

uma jornada angustiante e emocional para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda

pior do que a obscuridade da cultura pop. Eles embarcam mais uma vez em uma aventura onde diversão,

desafios e muitos novos e loucos amigos os acompanharão em uma incrível jornada.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE (D) (DUBLADO) (TROLLS BAND TOGETHER)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 4

02/12/2023 – Sábado: 14:00h

03/12/2023 – Domingo: 14:00h

AS MARVELS (D) (DUBLADO) (THE MARVELS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nia DaCosta, Duração: 01:38:00h, com: Brie Larson, Samuel L.

Jackson, Zawe Ashton

SALA 5

30/11/2023 – Quinta-Feira: 21:20h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 21:20h

02/12/2023 – Sábado: 21:20h

03/12/2023 – Domingo: 21:20h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 21:20h

05/12/2023 – Terça-Feira: 21:20h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 21:20h

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: O PESADELO SEM FIM (D) (DUBLADO) (FIVE NIGHTS AT FREDDY’S)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Emma Tammi, Duração: 01:45:00h, com: Josh Hutcherson,

Matthew Lillard, Elizabeth Lail

SALA 5

30/11/2023 – Quinta-Feira: 17:10h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 17:10h

02/12/2023 – Sábado: 17:10h

03/12/2023 – Domingo: 17:10h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 17:10h

05/12/2023 – Terça-Feira: 17:10h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 17:10h

JOGOS VORAZES: A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES (D) (DUBLADO) (THE HUNGER GAMES –

THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Francis Lawrence, Duração: 02:37:00h, com: Hunter Schafer, Tom

Blyth, Rachel Zegler

SALA 3

30/11/2023 – Quinta-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

02/12/2023 – Sábado: 15:10h – 18:20h – 21:30h

03/12/2023 – Domingo: 15:10h – 18:20h – 21:30h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

05/12/2023 – Terça-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

NAPOLEÃO (D) (DUBLADO) (NAPOLEON)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ridley Scott, Duração: 02:38:00h, com: Joaquin Phoenix, Vanessa

Kirby, Ben Miles

SALA 1

30/11/2023 – Quinta-Feira: 14:50h – 21:10h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 14:50h – 21:10h

02/12/2023 – Sábado: 14:50h – 21:10h

03/12/2023 – Domingo: 14:50h – 21:10h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 14:50h – 21:10h

05/12/2023 – Terça-Feira: 14:50h – 21:10h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 14:50h – 21:10h

NAPOLEÃO (L) (LEGENDADO) (NAPOLEON)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ridley Scott, Duração: 02:38:00h, com: Joaquin Phoenix, Vanessa

Kirby, Ben Miles

SALA 1

30/11/2023 – Quinta-Feira: 18:00h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 18:00h

02/12/2023 – Sábado: 18:00h

03/12/2023 – Domingo: 18:00h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 18:00h

05/12/2023 – Terça-Feira: 18:00h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 18:00h

NÃO TEM VOLTA (IDIOMA ORIGINAL) (NÃO TEM VOLTA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: César Rodrigues, Duração: 01:30:00h, com: Manu Gavassi,

Rafael Infante, Betty Gofman

SALA 4

30/11/2023 – Quinta-Feira: 16:00h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 16:00h

02/12/2023 – Sábado: 16:00h

03/12/2023 – Domingo: 16:00h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 16:00h

05/12/2023 – Terça-Feira: 16:00h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 16:00h

DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING (D) (DUBLADO) (DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING)

Ano de Produção: 2023, Idioma: JAPONÊS, Diretor: Tomohisa Taguchi, Duração: 01:20:00h, com: .

SALA 5

30/11/2023 – Quinta-Feira: 19:30h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 19:30h

02/12/2023 – Sábado: 19:30h

03/12/2023 – Domingo: 19:30h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 19:30h

05/12/2023 – Terça-Feira: 19:30h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 19:30h

DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING (L) (LEGENDADO) (DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING)

Ano de Produção: 2023, Idioma: JAPONÊS, Diretor: Tomohisa Taguchi, Duração: 01:20:00h, com: .

SALA 5

30/11/2023 – Quinta-Feira: 15:10h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 15:10h

02/12/2023 – Sábado: 15:10h

03/12/2023 – Domingo: 15:10h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 15:10h

05/12/2023 – Terça-Feira: 15:10h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 15:10h

O JOGO DA INVOCAÇÃO (D) (DUBLADO) (ALL FUN AND GAMES)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Eren Celeboglu e Ari Costa, Duração: 01:16:00h, com: Asa

Butterfield, Natalia Dyer, Benjamin Ainsworth

SALA 4

30/11/2023 – Quinta-Feira: 18:00h – 19:50h – 21:40h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 18:00h – 19:50h – 21:40h

02/12/2023 – Sábado: 18:00h – 19:50h – 21:40h

03/12/2023 – Domingo: 18:00h – 19:50h – 21:40h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 18:00h – 19:50h – 21:40h

05/12/2023 – Terça-Feira: 18:00h – 19:50h – 21:40h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 18:00h – 19:50h – 21:40h

AS AVENTURAS DE POLIANA (IDIOMA ORIGINAL) (AS AVENTURAS DE POLIANA)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Claudio Boeckel, Duração: 01:29:00h, com: Sophia Valverde,

Igor Jansen, Duda Pimenta

SALA 2

30/11/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

02/12/2023 – Sábado: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

03/12/2023 – Domingo: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

05/12/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

SALA 4

01/12/2023 – Sexta-Feira: 14:00h