1º Torneio de Beach Tennis de Americana contará com 160 atletas

O 1º Torneio de Beach Tennis de Americana, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, contará com a participação de 160 atletas de diversas cidades. A competição acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, a partir das 8h30, na orla da Praia dos Namorados, com entrada gratuita ao público.

Com estrutura profissional, premiações em dinheiro e atrações musicais, o evento reunirá competidores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, São Paulo, Guarujá, Brotas, Capivari, Sumaré, Rafard, Votuporanga, Mogi Mirim, entre outros municípios.

As 80 duplas inscritas no torneio estão divididas em 7 categorias, da seguinte forma:

– Masculino A: 10 duplas

– Masculino B: 8 duplas

– Masculino C: 16 duplas

– Feminino A: 6 duplas

– Feminino B: 6 duplas

– Feminino C: 12 duplas

– Misto C: 22 duplas

Leia + Sobre todos os Esportes

As quatro melhores duplas de cada categoria receberão troféus e brindes, enquanto nas categorias masculino A e feminino A serão entregues também prêmios em dinheiro.

“É uma grande alegria receber todos estes atletas de tantas cidades diferentes para a primeira edição do nosso Torneio de Beach Tennis de Americana. Estamos preparando um evento de alto nível, com uma grande estrutura de apoio, quadras com material novo e várias opções de gastronomia, entretenimento e lazer para toda a família. Será uma linda festa e um campeonato de altíssimo nível”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O torneio terá em sua estrutura cinco quadras com areia nova e redes personalizadas, praça de alimentação completa com food trucks, tenda de hidratação, mesa de frutas, arquibancadas, fisioterapia, fotógrafo profissional, espaço kids, duchas, banheiros e vestiários.

A animação ficará por conta da Banda 4 Regra 3, no sábado (2), às 15h, e do grupo New Samba, no domingo (3), no mesmo horário.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP