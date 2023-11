Festa do Figo e Expogoiaba Valinhos vem em janeiro

A 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba da cidade de Valinhos,

já tem data para acontecer. Entre os dias 12 e 28 de janeiro de 2024, uma das festas mais populares do Estado de São Paulo promete agitar a população valinhense e de toda a Região Metropolitana de Campinas. O evento, que será no Parque Monsenhor Bruno Nardini, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Valinhos, e tem a realização, assim como no ano passado, pela Organização Estrela, uma das maiores empresas de entretenimento do Estado de São Paulo.

Vale destacar, assim como foi no ano passado, a excelente parceria entre a empresa promotora do evento e a prefeitura municipal. Em 2023, para garantir um melhor conforto e segurança para o público, uma grande reforma foi realizada no Parque Monsenhor Bruno Nardini. A revitalização incluiu as entradas principais, rampa de acesso ao local, pavilhão de frutas, os palcos, o redondel, os banheiros, as lanchonetes, a tenda do Fundo Social de Solidariedade e áreas comuns do estabelecimento inteiro. Todo o trabalho foi realizado em conjunto com as Secretarias de Serviços Públicos, da Cultura e de Esportes e Lazer, além da empresa Organização Estrela.

O evento trouxe visibilidade à cidade sob diversos aspectos como a rede hoteleira, o comércio e o setor de serviços de Valinhos. Foram vendidas 140 toneladas de figo roxo e de outras frutas cultivadas na cidade e comercializadas durante o período da festividade. Durante os três finais de semana de evento, 256 mil pessoas passaram pelo recinto no Parque Monsenhor Bruno Nardini.

Entidades como a Associação Cultural e Artística de Valinhos (Acav), Associação das Entidades de Assistência de Utilidade Comunitária de Valinhos (Asserutil) e Clube de Mães, além do Fundo Social de Solidariedade e Paróquia São Cristóvão, também foram beneficiadas, assim como o turismo, direta e indiretamente. Os passeios, do city tour e do trenzinho, foi uma das atrações do evento, chamando a atenção de turistas até mesmo de outros estados. Além dos grandes shows, a população valinhense e os visitantes puderam contar ainda com apresentações no Palco das Frutas, no Palco do Restaurante e na Tenda do Rock, onde os artistas regionais se apresentaram, fomentando a cultura local e ampliando o repertório oferecido.

Nos próximos dias será divulgada a programação completa da festa, assim como os shows e demais atrações.

FESTA

A Festa do Figo é comemorada todos os anos desde 1939. Conhecida nacionalmente como “Capital do Figo Roxo”, Valinhos realiza há décadas a tradicional festa. O evento conta com exposição e venda de frutas, praça de alimentação, shows, e claro, muitas comidas típicas. A festa teve sua primeira edição em 1939 e foi constituída para juntar recursos financeiros para a construção da Igreja Matriz de São Sebastião (padroeiro da cidade). O principal incentivador do festejo foi o então jovem e recém-chegado padre Bruno Nardini.

Uma das criações dele foi o Festival da Colheita, para a população comprar muitas frutas, entre elas o figo roxo. A fruta que dá o nome à festa veio através de um imigrante italiano chamado Lino Busatto. Ele chegou em Valinhos e implantou, na década de 1910, a criação do figo roxo. Na mesma época foi iniciada a produção da fruta em larga escala por diversos produtores da região.

73ª FESTA DO FIGO E 28ª EXPOGOIABA

Data: 12 a 28 de janeiro

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim Planalto – Valinhos/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/festadofigo.valinhos/

