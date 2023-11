Seychelles, um arquipélago composto por 115 ilhas e situado em meio ao Oceano Índico,

tem a capacidade de impressionar qualquer visitante. Suas praias de areias macias e águas de um azul turquesa sem igual, juntamente com uma biodiversidade incomensurável, tornam impossível não se encantar ao explorar esse conjunto de ilhas.

Apesar disso tudo, há algo ainda mais especial para se destacar sobre esse pequeno território, em termos de tamanho, porém gigante em valores. Trata-se de um lugar onde a sustentabilidade não é apenas uma filosofia, mas, sim, um modo de vida. Neste refúgio paradisíaco, a preocupação com a pegada ambiental é um compromisso que faz parte do dia a dia de cada um.

Certificação de Sustentabilidade

Esse verdadeiro paraíso na Terra tem se empenhado em proteger seus preciosos recursos naturais e os viajantes que desejam não apenas desfrutar de uma estadia única e memorável, mas também minimizar seu impacto no ambiente, encontrarão em Seychelles uma série de resorts que abraçam a filosofia da sustentabilidade e são inclusive certificados pelo Sustainable Seychelles Certified.

Atualmente, impressionantes 74% dos grandes hotéis em Seychelles ostentam esse prestigioso certificado, evidenciando a crescente necessidade e importância de operações sustentáveis para transformar a indústria do turismo em uma aliada do desenvolvimento sustentável das Ilhas Seychelles. Conheça alguns deles:

Cosmoledo Eco Camp: Um Refúgio Sustentável

O destaque em sustentabilidade de Seychelles é o Cosmoledo Eco Camp, onde contêineres de transporte foram transformados em ‘eco-pods’ de frente para o mar, projetados sobre suportes removíveis para não perturbar a areia macia. O tema da “reciclagem” pode ainda ser encontrado nos próprios móveis da acomodação, construídos a partir de troncos de árvores e nas luminárias feitas de redes de pesca. Além disso, todos os produtos de limpeza usados são completamente biodegradáveis.

Constance Ephelia Resort

Mais sobre TURISMO E VIAGENS AQUI

Localizado no sul de Mahe, o resort recebeu o prêmio World Travel Award por dois anos consecutivos. O hotel se destaca por economizar energia e água; reciclar, compostar e proteger a fauna e flora; o que o levou a obter a certificação Green Globe.

Kempinski Seychelles Resort

Também situado no sul de Mahé, o hotel adota práticas sustentáveis, incluindo um sistema de tratamento de água no local para reciclar a água, investimento em tecnologias verdes e um programa “Plante uma Árvore” para compensar as emissões de carbono.

North Island Resort

O North Island Resort é um exemplo de sustentabilidade, tendo conquistado o Prêmio Nacional da National Geographic World Legacy por preservar e restaurar habitats naturais e proteger espécies raras e ameaçadas.

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa e Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa

Tratam-se dos únicos resorts em Seychelles a terem recebido o prestigioso prêmio TUI Environmental Champion Award, por seus esforços na conservação da natureza e por seus projetos ecologicamente corretos.

Ambos os hotéis têm o compromisso de minimizar a quantidade de resíduos que geram e a energia que consomem. Eles desenvolvem vários projetos ecológicos, o que os torna os principais green resorts do país. Suas metas são avançar continuamente para o uso de materiais renováveis e substâncias biodegradáveis sempre que possível e financeiramente viável.

Sobre Seychelles

Um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico, Seychelles é repleto de praias de areia platinada, emolduradas por pedras de granito, mar turquesa e clima tropical o ano todo. Para aqueles que desejam ver e fazer tudo, o arquipélago tem excelentes condições para a prática de esportes, ótimos restaurantes de cozinha internacional e creole (local), shows de dança e música. Para o viajante moderno, as ilhas representam uma fuga e a oportunidade de recalibrar sua alma em harmonia com a essência primordial da natureza. Além disso, Seychelles preza pelo turismo sustentável, dado que cerca de 50% de sua área está sob proteção ambiental, e acredita-se que o sítio original do Jardim do Éden fica no país, no chamado Vallée de Mai.

Sobre a Global Vision Access

A Global Vision Access é uma empresa de comunicação e marketing em turismo, reconhecida no mercado nacional e internacional. A GVA facilita a entrada e a consolidação de destinos turísticos no mercado brasileiro, oferecendo serviços de planejamento estratégico, marketing e relações públicas e sempre se destacando com os projetos especiais que desenvolve. Fazem parte do portfólio da empresa Jordânia, Ilhas Seychelles e Turkish Airlines. Também inclui-se ao portfólio da GVA parcerias estratégicas com organizações e empresas de outras indústrias que buscam maximizar exposição, oportunidades de negócios e retorno sobre o investimento para cada cliente.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP