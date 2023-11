Jovem faz vaquinha para levantar R$25 mil para cirurgia na cabeça

O jovem André Tamborelli, de 25 anos, residente em Americana, encontra-se internado no Hospital São Francisco, enfrentando a necessidade iminente de uma cirurgia para a remoção de um tumor. O procedimento, indispensável para preservar sua saúde, demanda um custo particular de R$ 25 mil.

Em uma postagem em sua conta no Instagram, o jovem compartilhou detalhes sobre a situação delicada que enfrenta. “Essa infecção corroeu os ossos que são necessários para minha audição e está trazendo risco de vida para mim pois ela pode se desenvolver para uma meningite e sepse, além também de me causar problemas neurológicos”, conta.

A complicação, alojada dentro do osso, resultou na formação de um colesteatoma, exigindo uma cirurgia urgente para a remoção do tumor e da infecção. André lamenta a necessidade de realizar o procedimento de forma particular, uma vez que não foi possível obter suporte pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Diante dessa realidade, ele busca apoio da comunidade, amigos e colegas para arcar com os custos do procedimento.

Com o intuito de viabilizar a cirurgia, amigos de André mobilizaram uma campanha de arrecadação nas redes sociais. A plataforma escolhida para receber as contribuições é a Vakinha, onde interessados podem fazer doações de qualquer valor. O link para contribuição é https://www.vakinha.com.br/4268351.

