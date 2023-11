Natal: comércio de Sumaré funcionará em horário especial

O comércio de Sumaré vai começar a funcionar em horário especial de Natal a partir da próxima quinta-feira, 7 de dezembro. Para facilitar as compras dos presentes de Natal, de segunda a sexta-feira, as lojas ficarão abertas das 9h às 22h. O horário também será ampliado aos sábados e domingos.

Nos sábados (dias 9, 16 e 23) o funcionamento será das 9h às 18h. E nos domingos, (dias 10 e 17) as lojas de Sumaré ficarão abertas das 10h às 16h.

No domingo, véspera de Natal (dia 24), o funcionamento do comércio será das 9h às 16h. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, a abertura do comércio ocorrerá a partir das 12h.

O Natal é a principal data para o comércio e este ano a expectativa da ACIAS é de um aumento de 2,7%, comparado com o mesmo período do ano passado. Brinquedos, roupas, calçados, acessórios e eletrônicos devem ser os presentes mais procurados.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, avalia que a tendência de queda de juros e as recentes ações de incentivo à regularização de dívidas dos consumidores inadimplentes devem incentivar as vendas no comércio. Recentemente, a ACIAS promoveu, em parceria com a empresa Acordo Certo, a campanha Acertando Suas Contas, que ofereceu descontos e facilidades no parcelamento das dívidas. Foram realizados 170 acordos, com um total de R$ 799.655,00 de dívidas negociadas.

Parada Mágica de Natal

A parada Mágica de Natal é uma das atrações que a ACIAS preparou para deixar o comércio ainda mais conectado com o clima natalino.

O espetáculo, com mais de 30 personagens, incluindo o Papai Noel, além de bikes temáticas, será realizado no dia 20 de dezembro, a partir das 19h. A parada Mágica de Natal vai percorrer a Avenida 7 de Setembro e o entorno. Com iluminação e sonorização especiais, o espetáculo promete levar ao público uma noite de muita magia e emoção.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, explica que a intenção da parada é proporcionar à população uma experiência única, encantadora e contagiante. “O Natal é uma época sempre muito especial. E a nossa intenção é contribuir para que esse clima festivo ecoe no comércio da cidade, proporcionando um momento inesquecível para as famílias”, comenta. O evento é gratuito.

