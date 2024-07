O 23º Salão do Humor Internacional em Americana definiu na última semana as obras vencedoras de sua edição 2024. A votação foi feita pelo júri técnico e pelo público que visitou a exposição na Câmara Municipal de Americana durante os dias 22 a 30 de junho. A entrega dos prêmios será feita nas escolas, seguindo o cronograma definido pela organização com as direções das unidades de ensino.

Foram conhecidos os vencedores das categorias charge/cartum; HQ/tiras e contos de humor; caricatura/cartum; mangá/grafite; destaques do Ensino Fundamental e das escolas participantes, todos eleitos pelo júri técnico; e ainda os campeões pelo voto interativo do público que visitou o salão. Dos 2430 trabalhos inscritos, 260 foram selecionados e exibidos para as mais de 1500 pessoas que visitaram o Salão em seus nove dias de exposição.

“Parabenizamos a todos os participantes desse belo evento de promoção da cultura refletida nas obras que exigiram estudo, raciocínio, destreza e tempo para sua construção. Agradecemos a todos que de algum modo colaboraram para que ele pudesse ser realizado”, comentou o organizador do salão, Geraldo Basanella.

Este foi o sexto ano que o Poder Legislativo sediou o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. Além das obras dos autores da região, o Salão do Humor Internacional em Americana contou com trabalhos selecionados do acervo do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O tema deste ano foi “Ando preocupado com o que ando preocupado”, que convidou os participantes a uma reflexão sobre o ritmo acelerado em que as pessoas vivem atualmente e sobre o que efetivamente a sociedade julga como mais importante.

Confira a relação completa de vencedores do Salão de Humor

Charge/cartum

1º lugar – Josymar Uyoa – EE Heitor Penteado (Americana) – R$ 200

2º lugar – Brenda Moura – EE Prof. Clarice Costa Conti (Americana) – R$ 100

HQ / Tiras / Contos de humor

1º lugar – Julia – EE Prof. Antonieta Ghizini Lenhare (Americana) – R$ 100

Denis Campos – EE Prof. Ary Menegatto (Americana) – R$ 100

2º lugar – Janaína Cuyuna – EE Monsenhor Magi (Americana) – R$ 50

Maria Schiavon – EE Olympia Barth de Oliveira (Americana) – R$ 50

Caricatura / cartum

1º lugar – Heloisa Diniz – EE Maestro Germano Benencase (Americana) – R$ 200

2º lugar – Samuel Moreira – EMEF Prof. Jonas Correa de Arruda Filho (Americana)– R$ 100

Mangá / grafite humor

1º lugar – Kayo Cardoso –EE Prof. Alcheste de Godoy Andia (Santa Bárbara d’Oeste) – R$ 50

Henrique Oliveira – EE Prof. Dorti Zambello Calil (Nova Odessa) – R$ 50

2º lugar – João Berto – EE Luzia Baruque Kirche (Santa Bárbara d’Oeste) – R$ 50

Voto interativo

1º lugar – 63 votos – Karen Ticona – EE Geraldo de Oliveira (Nova Odessa) – R$ 100

2º lugar – 45 votos – Stella Elias – Colégio Americana – R$ 50

Destaques de escolas premiados – Prêmio R$ 50

Colégio Dom Bosco (Americana) – Isabella Santos

EE Prof. Leny Apparecida Pagotto Boer (Americana) – Larissa Silva

EE Prof. Maria Lúcia Padovani de Oliveira (Americana) – Iasmin Bonini e Jeyane de Oliveira

EE Prof. Maria José de Mattos Gobbo (Americana) – Alanis Morgão

EE Prof. Constantino Augusto Pinke (Americana) – Lavínia Vieira

EE Prof. Dilecta C. Martinelli (Americana) – Adrieli Santos

EE Prof. Risoleta Lopes Aranha (Americana) – Miriã da Silva

EE Prof. Antonio Matarazzo (Santa Bárbara d’Oeste) – Vitoria Oliveira

EE Dr. João Thiene (Nova Odessa) – Ana C. R. da Silva

Núcleo de Educação Integrada – Fundação Romi (Santa Bárbara d’Oeste) – Vitoria Silva

Destaques do Ensino Fundamental I

1º lugar – Maria de Rizzo – EMEF Florestan Fernandes (Americana) – R$ 100

2º lugar – Veronica Rafael – CIEP Anísio Teixeira (Americana) – R$ 50

Destaques do Ensino Fundamental II

1º lugar – Ana Moreno – EMEF Paulo Freire (Americana) – R$ 100

2º lugar – Mayara de Lima – CAIC Prof. Sylvio Chinelatto (Americana) – R$ 50

Prêmio Destaque APAE

1º lugar – Maria E. J. Camargo – APAE Americana – R$ 100

Menções honrosas

Lara Marques Giatti – EE Prof. Maria Guilhermina Lopes Fagundes (Santa Bárbara d’Oeste)

Larine Pereira – EE Prof. Sônia Aparecida Bataglia Cardoso (Santa Bárbara d’Oeste)

Julia Polido – Colégio Antares (Americana)

Isabelly Lima – EE Monsenhor Henrique Nicopelli (Santa Bárbara d’Oeste)

Para mais informações sobre a votação e a premiação, entre em contato com a organização do 23º Salão do Humor Internacional em Americana: Geraldo Basanella – (19) 3406-4140 e gbasanella@bol.com.br

