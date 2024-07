Após ter divulgado, recentemente, a mudança de seu projeto elétrico para o 100% híbrido, a Lecar está em busca de um novo endereço para sua fábrica que, antes, seria instalada no Rio Grande do Sul. A procura se deu, especialmente, devido às enchentes que impactaram a região, que prejudicaram a infraestrutura e a logística de deslocamento do carro. Paralelamente a isso, o projeto será finalizado no estado de São Paulo.

Agora é brasileiro híbrido

O redirecionamento para o modelo híbrido se deve à conclusão das enormes vantagens que estes carros proporcionam à sociedade, principalmente em questão de custo e infraestrutura, após um longo do período de testes aplicados e análise dos estudos internacionais já publicados.

Neste novo projeto, a ideia é investir em uma tecnologia híbrida a etanol com tração 100% de motor elétrico. E, para isso, será preciso encontrar um novo local que forneça as condições necessárias para essa criação. “Devido às enchentes no RS, tivemos que avaliar outras possibilidades em nosso país para instalar nossa fábrica. Não estamos descartando o estado que nos acolheu tão bem, mas precisamos estar abertos a novas opções que nos permitam iniciar essa nova etapa”, explica Flávio Figueiredo Assis, fundador da Lecar.

Certos projetos desenvolvidos em parceria com empresas e instituições de Caxias do Sul serão mantidos – tais como os do FINEP, em desenvolvimento de inovação e tecnologia com a UCS (Universidade de Caxias do Sul), os quais são de extrema relevância para a montadora e a cidade. Até porque, além de ser o local de seu endereço fiscal, parte do time de engenharia da montadora opera remotamente da região.

Agora, chega o momento de expandir os horizontes. “Estamos confiantes de que iniciaremos uma nova jornada promissora no mercado de veículos híbridos, trazendo modelos aderentes às condições de mobilidade dos brasileiros”, finaliza Assis.

