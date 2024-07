A pré-candidata a prefeita de Americana Giovana Fortunato (PDT) se reuniu na quinta-feira (04) com a diretoria executiva da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), liderada pelo empresário Marcelo Antonio Fernandes, para falar sobre a reestruturação do Centro da cidade.

O encontro contou com a presença de Zizo Fortunato, avô de Maria Giovana e ex-vereador de Americana, do pré-candidato a vice-prefeito, pastor Ailton, e do pré-candidato a vereador, Kim.

Durante o encontro, foram abordadas possíveis soluções e estratégias para revitalizar o Centro de Americana, buscando promover um ambiente mais moderno, acessível e atrativo, tanto para os comerciantes, quanto para a população.

Maria Giovana destacou a importância de fortalecer o comércio e melhorar a infraestrutura urbana, visando um crescimento econômico, social e cultural na região central da cidade.

Fala Giovana

“A reestruturação do Centro de Americana é fundamental para impulsionar a economia local e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Neste momento de pré-campanha, queremos ouvir a ACIA e a população, com o objetivo de entender as demandas necessárias para ressignificar o Centro e desenvolver um plano que atenda às necessidades de todos”, afirmou.

A presença de Zizo, que já foi presidente da ACIA, simbolizou a continuidade de uma trajetória política dedicada ao desenvolvimento da cidade e ressaltou a importância da participação das mulheres nas esferas de decisão. “Fico satisfeito e contente em ver quatro mulheres colaborando com a ACIA e com a nossa cidade. É a hora e a vez de vocês”, complementou Zizo Fortunato.

Na reunião, Maria Giovana reforçou seu compromisso com a saúde e o saneamento básico de Americana, a eficiência na gestão pública e a defesa dos direitos e necessidades da população.

