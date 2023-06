Ao lado do Natal, Black Friday, Dia das Mães e dos Pais, o Dia dos Namorados é uma das datas comemorativas mais importantes para o comércio brasileiro. Para quem busca oportunidades de aumentar vendas, é um bom momento para apostar em sólidas estratégias de marketing, relacionamento com o público, ideias originais e preços competitivos; caminhos que podem render destaque entre os concorrentes e fazer o próximo 12 de junho gerar bons frutos.

A perspectiva é ainda mais otimista para lojas de segmentos historicamente mais buscados pelos consumidores nessa época do ano. De acordo com a projeção da NZN, que levantou dados por meio do TecMundo Cupons, a preferência de presentes dos casais deve ser semelhante à de anos anteriores. “Em 2022, houve um aumento de 42,65% na receita quando comparado ao ano anterior. Neste ano, a previsão é de um crescimento de 27%. E dentro daquilo que é mais buscado pelo consumidor, os produtos que se destacaram foram celulares, tênis, hospedagens em hotéis, livros, games e consoles, notebooks e tablets, perfumes e roupas. Essa tendência deve ser mantida em 2023”, analisa Arthur Wogram, Gerente de Marketing & Performance da NZN.

Um ponto já observado desde o início da pandemia de Covid-19, as compras online também devem ser a principal escolha de muitos consumidores neste Dia dos Namorados. Segundo pesquisa realizada pela NZN em agosto de 2022, o comércio eletrônico já é o preferido de 64% das pessoas e, ainda de acordo com o levantamento, itens como dispositivos eletrônicos, roupas, sapatos e acessórios são campeões em volume de compras realizadas pela internet, lista que coincide com muitos dos produtos buscados por quem quer presentear seu par na data especial.

Economia para o consumidor

Com o aumento nas vendas, a busca por maiores descontos e promoções vantajosas também cresce. Segundo Wogram, os acessos na página de cupons do TecMundo na semana dos namorados aumentaram 7,48% de 2021 para 2022. Destaque no mercado de cupons, a página oferece vouchers exclusivos de grandes marcas e lojas de diferentes segmentos.

“Neste ano, preparamos uma página específica para o período e ela já está no ar! Ainda vamos acrescentar um destaque na home da página de cupons com as melhores ofertas além de enviar um newsletter na semana que antecede a data aos nossos leitores”, explica.

Com descontos em produtos e serviços para todos os gostos e estilos, a página de cupons especial do Dia dos Namorados pode ser acessada neste link.