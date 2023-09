Xandão condena 1o réu golpista a 17 anos de cadeia

Xandão- Alexandre de Moraes condenou o golpista

Aécio Pereira, o primeiro réu do golpe de 8 de janeiro, a 17 anos de prisão, sendo pelo menos 15 anos em reclusão, além de pagamento de multas. Em seu voto e na resposta ao advogado de Pereira, o ministro citou que o caso está no STF por ter deputados e senadores investigados entre os promotores e investigados.

São mais de 1,3 mil pessoas que devem ser julgadas pelo atos contra os três poderes da República. No dia 8 de janeiro, bolsonaristas que estavam acampados desde o final do 2o turno na frente dos quartéis se reuniram em Brasília para atacar o Congresso Nacional (sede do legislativos), o Supremo Tribunal Federal (sede do judiciário) e o Palácio do Planalto (sede do poder executivo).

Nesse primeiro julgamento são quatro réus que começam a ser julgados no STF pelos ataques terroristas aos Três Poderes no 8 de Janeiro.

Um deles chegou a dizer: “Tem que quebrar tudo pro Exército entrar”. Podem pegar até 30 anos de cadeia. Desesperados, outros 200 réus querem fazer acordo com a PGR para tentar escapar da prisão.

