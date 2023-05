505 residências não responderam Censo Nova Odessa

Até o último dia 08/05, 505 residências ainda não haviam respondido

ao questionário obrigatório do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Nova Odessa. O balanço é da própria equipe responsável pelo levantamento das informações populacionais na cidade. Até agora, já foram recenseadas 22.247 residências na cidade, somando 60.861 habitantes (para uma “meta” de 61.716 pessoas).

Os “retardatários” do Censo têm o próximo dia 28/05 para entrar em contato com a equipe do IBGE pelo telefone (19) 98325-1472, ou ir pessoalmente ao órgão. O posto local do Instituto fica na Rodoviária de Nova Odessa, na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro, em frente ao Procon e próximo ao lado do PLT (Posto Local do Trabalho). Saiba mais em https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/disque-censo.html.

Segundo levantamento da equipe, o bairro com maior número de residências ainda não recenseadas é o Jardim Santa Rosa, com 42 famílias que ainda não responderam ao Censo. Os Jardins Santa Rita 1 e 2 somam 33 residências faltantes, o Monte das Oliveiras 28 e o Jardim Campos Verdes, 25. Nossa Senhora de Fátima (com 24 residências restantes) e Jardim São Manoel (23) também são destaques negativos na adesão ao Censo 2022.

As famílias ainda não recenseadas têm até o próximo dia 25 para responder ao questionário do Censo e, assim, ajudar a gestão pública da cidade a manter o atual nível de participação na divisão dos impostos estaduais e, principalmente, federais. Isto porque, conforme as estimativas populacionais produzidas pelo IBGE desde o Censo anterior, a cidade ainda não atingiu a projeção para a novo estudo.

Mas o total de habitantes é uma das variáveis das fórmulas que determinam qual o tamanho da “fatia” da arrecadação de impostos pelos governos Federal e do Estado de São Paulo a Prefeitura de Nova Odessa terá direito.

Ou seja, o tamanho da população contada no Censo vai determinar quanto a cidade vai receber nos próximos anos em repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios, federal) e do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual), entre outros repasses.

A resposta ao questionário é obrigatória (sob pena de multa federal de 10 salários mínimos), mas os dados pessoais são absolutamente sigilosos e não são compartilhados com nenhum outro órgão dos governos federal, estadual ou municipal.

Os responsáveis pelas famílias ainda não recenseadas em Nova Odessa podem entrar em contato com a equipe local do IBGE pelo telefone/WhatsApp (19) 98325-1472. O Posto de Coleta em Nova Odessa fica na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, nº 699 (em frente ao Procon).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento