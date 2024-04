54% dos brasileiros se queixam de queda capilar

Fundada em Londres, em 2018, a empresa atua no Brasil desde 2020 e se consagrou ao inovar o mercado de tratamento de queda capilar com um processo prático, seguro, 100% on-line e apoio clínico ilimitado. Hoje, além do método que trata e recupera os cabelos, a plataforma também reúne mais três tratamentos eficazes voltados ao emagrecimento, à disfunção erétil e ao sono, que seguem a mesma proposta digital, com planos personalizados e suporte com um time de médicos e farmacêuticos sempre que o usuário precisar. A companhia já cuidou da saúde e do bem-estar de mais de 100 mil pessoas no Brasil. Para mais informações, acesse: https://www.manual.com.br, ou @manual.com.br.

