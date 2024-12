Nove blocos desfilarão no Carnaval de SBO 2025

O Carnaval de SBO divulgou nesta sexta-feira (6) os grupos inscritos para a edição 2025. Bloco das Bárbaras, O Bloquinho Animadinho, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco do Traquitana, Bloco Carnavalesco Boralá, Bloco da Cana Valesca, Bloco Amigos da Lilica e BloCão – Animais têm voz desfilarão pelas ruas de Santa Bárbara d’Oeste, animando foliões de diversas idades e cidades da região. Gratuito, o evento acontecerá nos dias 1º e 2 de março, das 15 às 23 horas, dia 3 de março, das 18 às 23 horas, com concentração na Praça Central, ponto oficial de dispersão.

Os representantes dos nove blocos se reunirão na próxima semana para definir os detalhes da edição. Toda programação será divulgada em breve. As inscrições para os blocos, cordões, bandas e assemelhados foram encerradas. O regulamento completo pode ser acessado no site www.culturasbo.com

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, de blocos, cordões, bandas e assemelhados.

Em 2024, as ruas de Santa Bárbara d’Oeste foram tomadas por famílias, turistas e muita festa. Dez blocos passaram pelas vias da cidade, com ponto principal de dispersão na Praça Central, totalizando um público rotativo de 70 mil pessoas durante todos os dias da folia. Segundo a organização, a estimativa de público rotativo somente na Praça Central foi de 38 mil pessoas. Já nos blocos se concentraram num raio de 1,5 km da Praça Central aproximadamente 32 mil pessoas.

Serviço:

Carnaval de SBO | 2025

Dias 1º e 2 de março, sábado e domingo, das 15 às 23 horas

Dia 3 de março, segunda-feira, das 18 às 23 horas

Praça Central e em diversos pontos da cidade

Programação gratuita

Classificação: Livre

