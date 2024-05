Conhecida por ser o maior evento de bebidas e alimentos das Américas e a maior feira supermercadista do mundo, a APAS SHOW 2024 acontece entre os dias 13 a 16 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Durante os quatro dias de evento, os visitantes poderão conhecer as novidades do varejo, além de participar de palestras e workshops com profissionais de ponta do setor supermercadista e estreitar relacionamento. A Kikkoman, cuja fábrica está localizada na região de Campinas, possui mais de 300 anos de tradição, e é uma das marcas que irá participar da edição 2024 da APAS.

A marca é líder mundial na produção de shoyu no mundo, sendo que ele é produzido exclusivamente com quatro principais ingredientes: soja, trigo, água e sal. Este método japonês que utiliza apenas matérias- prima simples é chamado de fermentação “Honjozo”, que proporciona a experiência das características naturais e autênticas do shoyu tais como umami, aroma e cor.

Além dos visitantes terem a oportunidade de conhecer o famoso shoyu da Kikkoman, esse ano, a marca irá lançar na feira o seu Molho Barbecue. Ele possui aroma defumado e é feito com Shoyu Kikkoman fermentado naturalmente.

Composto por molho de tomate e polpa de abacaxi, ele se destaca por proporcionar um sabor diferenciado às preparações de carnes, churrasco e finalização de hambúrgueres, garantindo verdadeiras experiências gastronômicas. O portfólio da Kikkoman conta com diversos molhos voltados para o varejo feitos com o objetivo de facilitar o dia a dia do consumidor. Entre eles estão o Shoyu Fermentação Natural, Molho de Soja, Molho de Laranja, Molho Wasabi, Molho Inglês, entre outros.

Para quem aprecia bebidas alcoólicas de qualidade, o estande da Kikkoman ainda irá contar com os sakes da Azuma. A marca se destaca na produção da bebida fermentada à base de arroz. Os sakes da Azuma são leves e versáteis, e podem ser apreciados de diferentes formas, seja em receitas de drinks, na clássica sakerinha ou na versão pura. O recente lançamento da Azuma, a linha Mix & Match, inovou ao criar um sake saborizado, algo até então inédito no Brasil.

Serviço

APAS Show 2024

Data: 13 a 16 de maio de 2024

Horário: Dias 13, 14 e 15: 12h – 20h

Dia 16: 12h – 18h

Onde: Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333

Vila Guilherme – São Paulo – SP

Para mais informações, acesse o site:

https://apasshow.com/

Sobre a Kikkoman do Brasil

A Kikkoman é uma empresa japonesa, com mais de 300 anos de tradição. Líder mundial em produção de shoyu, a marca tem um portfólio amplo de produtos para enriquecer as receitas do nosso dia a dia.

Atualmente, são três bases de produção no Japão e oito no exterior, o Brasil é a 11ª operação, avançando com produtos de alta qualidade pelo mundo.