Após recape, Abdo Najar recebe melhorias para escoamento de água

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está executando diversas melhorias na Avenida Abdo Najar, sentido Avenida Bandeirantes, nesta quarta-feira (21).

“Aproveitando que a via está sendo recapeada, estamos realizando outras manutenções, que vão melhorar, principalmente, o escoamento de água pluvial”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os servidores estão realizando a sondagem das galerias e aduelas localizadas próximas ao cruzamento com a Rua Anhanguera, além do reparo da caixa de galeria entre as Ruas Duque de Caxias e Padre Manoel de Nóbrega.

No cruzamento com a Rua Dom Bosco, está sendo realizada a manutenção das guias do canteiro central.