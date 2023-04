Vai até sexta-feira (14) o período de credenciamento para empresas do setor gastronômico participarem do evento Rota Cervejeira

Americana 2023, realizado pela Prefeitura entre os dias 20 e 21 de maio, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). O cadastro deve ser feito por meio da plataforma Americana Inteligente, no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br/americanainteligente

Podem se credenciar empresas com dois anos ou mais de atividade, interessadas em comercializar alimentos e bebidas não alcoólicas na área gastronômica do evento. Dez bares, lanchonetes e restaurantes que ofereçam pratos típicos de bares ou botecos serão selecionados. A divulgação dos credenciados ocorrerá até o dia 25.

O Rota Cervejeira Americana 2023 tem o objetivo de valorizar a gastronomia e o setor gastronômico da cidade, valorizando o empreendedor local e incentivando o turismo ao promover o desenvolvimento da economia criativa ligada ao setor de alimentos e bebidas.

Dez cervejarias artesanais da região estão confirmadas na primeira edição do Rota Cervejeira: as americanenses Kalango Cervejaria, Knights Cervejaria, Marés Cervejaria Artesanal, Seven Hands Cervejaria e Hopbeer e as cervejarias Maali, IB e Toca da Mangava (de Campinas), Gravetos (Valinhos) e Sancta (Santa Bárbara d’Oeste).

O evento foi idealizado pela Unidade de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e tem a participação do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Em razão da parceria com o Polo, o Edital de Chamamento Público para Credenciamento das empresas do setor gastronômico não prevê a venda de bebidas alcoólicas, já que o principal atrativo do evento será a cerveja artesanal.

“A promoção do Rota Cervejeira atrairá olhares para o turismo americanense e será uma nova opção de lazer para os americanenses. O prefeito Chico Sardelli acertou ao se propor ser o anfitrião da primeira edição e a Secretaria de Cultura e Turismo está dedicada a realizar um grande evento”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Além das atrações gastronômicas, o Rota Cervejeira Americana 2023 contará com uma programação musical voltada ao rock e blues. No sábado, das 11h às 22h, estão confirmadas as apresentações das bandas e grupos Duetz4Fun, UP Blues Quarteto e Rock N’ Roça. No domingo, o evento ocorre das 11h às 21h e haverá shows de Geraldo Barbablue, Banda PlayGround e Banda London.

O Rota Cervejeira contará com Espaço Kids – e o edital de credenciamento para empresas de recreação no setor infantil também está disponível. Empresas com dois anos de atividade e que ofereçam os serviços de monitores, brinquedos infláveis e outros destinados ao público infantil podem participar.

Os editais constam no Diário Oficial, em https://www.americana.sp.gov.br/download/diarioOficial/cv5yl8a2vb.pdf