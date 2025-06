Academia 24h vai fazer sucesso na região

Nos últimos dez anos, o mercado de academias teve uma expansão impressionante, saltando de 19.266 estabelecimentos em 2014 para 56.833 em 2024, conforme levantamento da Fitness Brasil. Esse crescimento expressivo reflete o fortalecimento do setor, inclusive em São Paulo, onde os serviços tiveram alta de 4,5% em 2024, bem acima da média nacional de 3,1%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É nesse cenário promissor que a rede Academia Gaviões, com 50 anos de mercado e funcionamento 24 horas, acelera sua expansão por meio de franquias, oferecendo uma estrutura completa que inclui musculação, lutas, dança, pilates e equipamentos modernos.

No último mês, a marca inaugurou mais de seis unidades em São Paulo, incluindo cidades como Americana, Itapevi, Itapetininga, Itaquaquecetuba, no bairro de Pinheiros e na região de Rio das Pedras, zona Leste da capital. Para este mês, estão previstas aberturas em Paraíso, Itaquaquecetuba, Vila Leopoldina, Vila Maria e Barreira Grande.

Atualmente, a rede conta com 53 unidades em operação e mais 100 em implantação pelo Brasil e exterior, incluindo o Paraguai. “Somos mais de 150 mil alunos e esperamos cada vez mais transformar a vida das pessoas. Oferecemos um ambiente acolhedor com variedade de modalidades. Seguiremos ampliando com responsabilidade e inovação”, afirma a CEO da rede, afirma Priscila, Aguiar, CEO da rede.

Academias recém-inauguradas com funcionamento 24 horas:

Americana | Endereço: R. Júlio Prestes, 55 – Jardim Girassol, CEP: 13465-620

| Endereço: R. Júlio Prestes, 55 – Jardim Girassol, CEP: 13465-620 Itapevi | Endereço: Av. Pedro Paulino, 754 – Conj. Hab. – St. D, CEP: 06663-000

| Endereço: Av. Pedro Paulino, 754 – Conj. Hab. – St. D, CEP: 06663-000 Itapetininga | Endereço: R. Benedita Silva Rosa, 214 – Vila Carolina, CEP: 18207-480

| Endereço: R. Benedita Silva Rosa, 214 – Vila Carolina, CEP: 18207-480 Itaquaquecetuba | Endereço: Av. Italo Adami, 821 – Vila Zeferina, Itaquaquecetuba, CEP: 08573-000

| Endereço: Av. Italo Adami, 821 – Vila Zeferina, Itaquaquecetuba, CEP: 08573-000 Pinheiros | Endereço: R. João Moura, 512 – Pinheiros, CEP: 05412-001

| Endereço: R. João Moura, 512 – Pinheiros, CEP: 05412-001 Rio das Pedras – Zona Leste | Endereço: Av. Rio das Pedras, 341 – Parque Maria Luiza, CEP: 03453-000

