A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré (SMMUR), promoveu uma ação para conscientizar o trânsito em alusão ao Maio Amarelo 2026, utilizando veículos envolvidos em acidentes para alertar motoristas sobre os riscos da imprudência nas vias.

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A iniciativa foi realizada em diversos pontos estratégicos da cidade, chamando a atenção da população para a importância da direção responsável e da preservação da vida no trânsito.

Os veículos danificados foram expostos acompanhados de faixas educativas com mensagens de impacto, como “Álcool e direção nunca andam juntos!”, “Celular e direção: uma combinação fatal!” e “Sua família espera por você. Dirija com cuidado”.

Reflexão e ação

Segundo a SMMUR, a proposta é provocar reflexão nos condutores e conscientizar sobre comportamentos que estão entre as principais causas de acidentes de trânsito, como excesso de velocidade, uso do celular ao volante e consumo de bebida alcoólica antes de dirigir.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim, destacou a importância das ações educativas durante o Maio Amarelo. “Nosso objetivo é conscientizar a comunidade sobre a responsabilidade de cada um no trânsito. Muitas vezes, uma escolha errada pode trazer consequências irreversíveis. Essas ações servem para alertar, preservar vidas e reforçar a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito”, afirmou.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito, reunindo poder público e sociedade civil em ações educativas voltadas à construção de um trânsito mais seguro para todos.