O barbarense Willian Tião assumiu o comando das articulações eleitorais do União Brasil para as eleições deste ano. Ele foi ‘nomeado’ pela ‘Família Leite’- que comanda o partido- e derrubou ‘Duzão’, que era o chefe do espaço do UB.

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Tião foi candidato e vereador duas vezes em Santa Bárbara e um dos principais articuladores do PSDB na região nas eleições 2022. Depois passou pelos times do vereador de São Paulo Rubinho Nunes, do deputado Maurício Neves (PP) e foi cair agora no União BR.

Comunicado ‘poderes’ a Tião

Comunicado de Reorganização de Coordenação e Articulação Política União Brasil SP

Informamos a todos os colaboradores, lideranças e parceiros o desligamento imediato de Eduardo Leme (Duzão) de todas as suas funções. Visando manter a eficiência de nossas ações e o foco nos objetivos estratégicos, comunicamos a nova estrutura de trabalho para as regiões anteriormente sob sua responsabilidade:

REORGANIZAÇÃO POLÍTICA: A coordenação política de todas as cidades que estavam sob gestão de Duzão retorna, a partir desta data, ao comando de Manoel do Carmo Rodrigues

ARTICULAÇÕES ELEITORAIS: Todas as tratativas e articulações referentes a pré-candidaturas iniciadas pelo antigo coordenador deverão passar por uma reavaliação obrigatória conduzida por William da Cruz (Tião)

Nota: Pedimos que todos os envolvidos entrem em contato com os novos responsáveis para alinhar o status atual das demandas e garantir a fluidez do cronograma eleitoral.

Manoel – Coordenação Política das Cidades – 11 3886-6173

Tião – Articulações Eleitorais (candidaturas) – 11 2738-9498