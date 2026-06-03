Reunião busca melhorias para alunos com necessidades específicas em Americana

Vereador Fernando da Farmácia intermedia reunião com a Secretaria da Educação em busca de melhorias para alunos com necessidades educacionais da Escola CAIC Prof. Sylvino Chinelatto

Nesta terça-feira (2), o vereador Fernando da Farmácia (PSD) intermediou uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação para discutir demandas relacionadas ao atendimento dos alunos com necessidades educacionais da Escola CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, em Americana.

Participaram do encontro Viviane, representando o Conselho Escola Comunidade (CEC), Joiciane, representando as mães atípicas, e Evelene, secretária-adjunta de Educação. Entre os temas abordados estiveram a ampliação do suporte aos estudantes que necessitam de acompanhantes de Sala de Aula de Apoio e outras medidas que contribuam para garantir uma educação mais inclusiva e acolhedora.

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Soluções

Fernando da Farmácia destacou a importância de buscar soluções que assegurem o atendimento adequado aos alunos que necessitam de acompanhamento especializado. “Nosso objetivo é garantir que todas as crianças tenham as condições necessárias para aprender, se desenvolver e participar plenamente da vida escolar”, afirmou.

A reunião, de acordo com o vereador, reforça o compromisso com a inclusão e com a construção de um ambiente educacional cada vez mais preparado para atender às necessidades dos estudantes e de suas famílias.

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